Андрей Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ со Стэмкосом
Андрей Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:2).
На его счету стало 9 (7+2) очков в 6 матчах сезона. Он делит лидерство в гонке снайперов со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (у обоих по 7 шайб).
Сегодня Свечников (18:49, 2:21 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.
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