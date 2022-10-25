Андрей Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне и делит лидерство в гонке снайперов НХЛ со Стэмкосом

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Андрей Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

Форвард «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (3:2). 

На его счету стало 9 (7+2) очков в 6 матчах сезона. Он делит лидерство в гонке снайперов со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (у обоих по 7 шайб). 

Сегодня Свечников (18:49, 2:21 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

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