Пиняев может перейти в «Локо». Руководство клуба провело встречу с представителями 17-летнего вингера
Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».
Руководство красно-зеленых провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, высока вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».
В 7 матчах текущего сезона Мир РПЛ Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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