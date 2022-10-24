Пиняев может перейти в «Локо». Руководство клуба провело встречу с представителями 17-летнего вингера

Вингер может перейти в .

Руководство красно-зеленых провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера в московский клуб, сообщает .

По данным источника, высока вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».

В 7 матчах текущего сезона Мир РПЛ Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

«Пиняев здорово бежит и быстро принимает решения после приема передач». Разобрали сильные стороны Пиняева