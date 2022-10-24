Пиняев может перейти в «Локо». Руководство клуба провело встречу с представителями 17-летнего вингера

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Локомотив».

Руководство красно-зеленых провело встречу с представителями 17-летнего игрока насчет возможного трансфера в московский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, высока вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом перейдут в «Локомотив».

В 7 матчах текущего сезона Мир РПЛ Пиняев забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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