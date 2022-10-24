«Челси» еще интересуется Захаряном и готов выплатить отступные зимой (Evening Standard)

по-прежнему заинтересован в трансфере .

Переход полузащитника в лондонский клуб в летнее трансферное окно сорвался из-за трудностей с переводом денег москвичам.

По информации Evening Standard, «синие» все еще намерены подписать 19-летнего игрока. Клуб готов выплатить сумму отступных, прописанную в контракте хавбека, в зимнее трансферное окно.

Сам Захарян заинтересован в переходе и надеется, что в ближайшие месяцы санкции, из-за которых «Челси» не смог осуществить трансфер летом, будут смягчены.

В 13 матчах текущего сезона Мир РПЛ Захарян забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»