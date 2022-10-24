«Ак Барс» проиграл 8 из 9 последних матчей. Следующая игра – с «Салаватом»
«Ак Барс» проиграл 8 из 9 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Олега Знарка уступила «Металлургу» (1:2) на выезде.
На отрезке из девяти последних игр казанский клуб выиграл только у «Металлурга» (3:2 ОТ) на домашнем льду в овертайме.
Кроме того, «Ак Барс» не выигрывает в основное время на протяжении последних 11 матчей – это произошло 27 сентября в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:0).
С тех пор команда из Татарстана одержала только две победы – и обе за пределами основного времени.
Следующий матч у «Ак Барса» запланирован 26 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».
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