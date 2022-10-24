Эмери возглавил «Астон Виллу», идущую на 14-м месте в АПЛ. Зарплата – 7 млн евро в год
Унаи Эмери – новый главный тренер «Астон Виллы».
50-летний специалист официально вступит в должность с 1 ноября, когда будет решен вопрос с разрешением на работу в Англии.
Эмери будет получать около 7 млн евро в год, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Испанец оставил пост главного тренера «Вильярреала», с которым он выиграл Лигу Европы в 2021 году. Эмери уже работал в АПЛ – с 2018 по 2019 год он возглавлял «Арсенал».
«Астон Вилла» занимает 14-е место в АПЛ с 12 очками после 12 матчей.
Эмери показал средний палец болельщикам – его просили сказать «Good ebening». Так он начинал пресс-конференции в «Арсенале»
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