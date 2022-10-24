Эмери возглавил «Астон Виллу», идущую на 14-м месте в АПЛ. Зарплата – 7 млн евро в год

– новый главный тренер «Астон Виллы».

50-летний специалист официально вступит в должность с 1 ноября, когда будет решен вопрос с разрешением на работу в Англии.

Эмери будет получать около 7 млн евро в год, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанец оставил пост главного тренера , с которым он выиграл Лигу Европы в 2021 году. Эмери уже работал в АПЛ – с 2018 по 2019 год он возглавлял «Арсенал».

занимает 14-е место в с 12 очками после 12 матчей.

Эмери показал средний палец болельщикам – его просили сказать «Good ebening». Так он начинал пресс-конференции в «Арсенале»