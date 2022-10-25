Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по победным голам (122), опередив Хоу. Рекорд у Ягра – 135

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Александр Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по победным голам (122), опередив Хоу.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3), реализовав большинство.

На его счету теперь 122 победных гола за карьеру в лиге (в 1281 матче). Россиянин вышел на единоличное 2-е место в истории по этому показателю, опередив Горди Хоу (121 в 1767). 

Рекорд НХЛ принадлежит Яромиру Ягру (135 победных голов в 1733 матчах). 

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