Овечкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по победным голам (122), опередив Хоу. Рекорд у Ягра – 135

вышел на 2-е место в истории НХЛ по победным голам (122), опередив Хоу.

Капитан отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3), реализовав большинство.

На его счету теперь 122 победных гола за карьеру в лиге (в 1281 матче). Россиянин вышел на единоличное 2-е место в истории по этому показателю, опередив (121 в 1767).

Рекорд НХЛ принадлежит (135 победных голов в 1733 матчах).