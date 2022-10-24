Роналдо: «Марадона, Месси, Кройфф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен, Роналдиньо – особенные игроки. Я бы включил и себя»

Роналдо назвал 8 игроков, которых считает лучшими в истории футбола.

– или Месси?

– Это несправедливо. Я думаю, что есть очень, очень особенная группа игроков, в которую входят Диего, Месси, Кройфф, Беккенбауэр, , ван Бастен, . Я бы включил в это число и себя.

Пусть говорят фанаты, пусть они обсуждают это в барах. Но этих игроков нельзя ставить на определенные места, нельзя сравнивать поколения.

Люди называют меня настоящим , но, черт возьми, были и другие – и они не были фальшивыми. Я не единственный, будут и другие, которые будут лучше меня во всем.

Я сделал все, что мог. Сейчас я занимаюсь другими вещами, важными вещами, и я хочу продолжать совершенствоваться. Как футболист, я больше ничего не могу сейчас сделать, – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.