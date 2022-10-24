КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», СКА примет «Локомотив», ЦСКА сыграет с «Трактором»

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«Металлург» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московское «Динамо» сыграет в гостях с минским, СКА встретится дома с «Локомотивом», ЦСКА – с «Трактором».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Ак Барс
Дата проведения
24 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Динамо Москва
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Локомотив
Дата проведения
24 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Трактор
Дата проведения
24 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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