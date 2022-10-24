КХЛ. «Металлург» против «Ак Барса», СКА примет «Локомотив», ЦСКА сыграет с «Трактором»

«Металлург» примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московское сыграет в гостях с минским, СКА встретится дома с , – с .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ