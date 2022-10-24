Александр Тихонов: «Один бедуин нашел в пустыне нефть – сделал Эмираты. У нас есть нефть, газ и вся таблица Менделеева – теперь надо бедуина найти»

Теги Александр Тихонов НХЛ лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Государственная дума ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости финансирования лыжного спорта в России.

«Лена Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок Росси – Sports.ru) – молодец. Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить ее наполовину – все равно толку нет. Все органы – Федеральное собрание и все остальное.

Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы – сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!

У скандинавов лыжники – достойные люди. Они получают бешеные деньги за рекламу. Посмотрите, сколько там проводится лыжных гонок… Дети соревнуются чуть ли не с пятилетнего возраста. Начинают с утра и заканчивают вечером. Их там тысячи.

При этом каждый финишировавший получает кубок, который свято хранит с детства. У нас будет «Лыжня Тихонова» в феврале. Люди с удовольствием приезжают от мала до велика. Приезжают даже со старыми ботинками. Где у нас душа болит? Об этом не могу не сказать.

Мы никогда не будем жить хорошо, пока не будем ценить свое. Правильно сказали: один бедуин нашел в пустыне нефть – в итоге сделал Арабские Эмираты. У нас есть нефть, газ и вся таблица Менделеева… Теперь надо бедуина найти», – сказал Тихонов.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные