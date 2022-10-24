Александр Тихонов: «Один бедуин нашел в пустыне нефть – сделал Эмираты. У нас есть нефть, газ и вся таблица Менделеева – теперь надо бедуина найти»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о необходимости финансирования лыжного спорта в России.

«Лена Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок Росси – Sports.ru) – молодец. Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить ее наполовину – все равно толку нет. Все органы – Федеральное собрание и все остальное.

Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы – сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!

У скандинавов лыжники – достойные люди. Они получают бешеные деньги за рекламу. Посмотрите, сколько там проводится лыжных гонок… Дети соревнуются чуть ли не с пятилетнего возраста. Начинают с утра и заканчивают вечером. Их там тысячи.

При этом каждый финишировавший получает кубок, который свято хранит с детства. У нас будет «Лыжня Тихонова» в феврале. Люди с удовольствием приезжают от мала до велика. Приезжают даже со старыми ботинками. Где у нас душа болит? Об этом не могу не сказать.

Мы никогда не будем жить хорошо, пока не будем ценить свое. Правильно сказали: один бедуин нашел в пустыне нефть – в итоге сделал Арабские Эмираты. У нас есть нефть, газ и вся таблица Менделеева… Теперь надо бедуина найти», – сказал Тихонов.

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