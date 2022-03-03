Манчестер Сити – Спортинг 09.03.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА начнутся 8 и 9 марта. В частности, 9 марта на «Этихаде» состоится ответная встреча «Манчестера Сити» и «Спортинга», которая, по своей сути, определит только общий счет двухматчевого противостояния. Скажем откровенно, что победитель этого противостояния уже известен на 99,9% (оставляем 0,01%, поскольку помним, что все-таки закидывание шапками неуместно).

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Манчестер Сити

Дела у «Сити» идут не очень убедительно, как показала игра с «Эвертоном», в которой команда Гвардиолы вынуждена была еще и обороняться. Однако, как говорил Владимир Никитович Маслаченко, любая победа оценивается, прежде всего, тремя очками. И «Сити» взял эти три очка в игре с «Эвертоном» благодаря голу Фила Фодена, обезопасив себя в турнирной таблице и удержав отрыв в виде 6 баллов от «Ливерпуля». В Кубке Англии им был пройден не без труда скромный «Питерборо» из Чемпионшипа со счетом 2:0, а голы забили Рияд Махрез и Джек Грилиш.

6 марта в 28-м туре команду ждет долгожданное дерби против «Манчестера Юнайтед», который под руководством Ральфа Рангника пытается судорожно что-то сделать, чтобы устоять в Топ-4. С учетом проблем у клуба есть вероятность, что «Сити» особых трудностей не испытает. Но по-настоящему можно позволить расслабиться и выставить резерв, скорее всего, станет возможным только в лигочемпионском матче против португальского «Спортинга».

Спортинг

Перспективы «Спортинга» в этой Лиге чемпионов можно считать полностью исчерпанными уже после первой встречи. А если быть точнее, то после первого тайма, когда в ворота лиссабонского клуба залетели 4 мяча. Дальше на поле «Сити» валял дурака, хотя забил пятый и мог даже шестой несколько раз вколотить. Чего-то серьезного создать на своем поле хозяева не смогли, оставшись с нулем в графе забитых и нулем в плане надежд выйти дальше.

Что касается внутренних перспектив, то команда аналогично на 6 очков отстает от «Порту»: в рамках 26-го тура чемпионата Португалии она потеряла очки с клубом «Маритиму» (1:1). В то же время «Порту» сыграл вничью с тем же счетом против команды «Жил Висенте» и сохранил лидерство в чемпионате. Остается 10 туров, и шансы догнать «драконов» крайне призрачны.

Прогноз на матч

Ставки на суммарный исход этого двухматчевого противостояния, откровенно говоря, не имеет смысла делать. История уже знает чудесное спасение «Барселоны» со счетом 6:1 и известный «отскок» от «ПСЖ», но разве можно сравнивать «Барселону» и «Спортинг»? Здесь все слишком очевидно. Давайте посмотрим лучше именно на события самого матча. Коэффициенты здесь предоставит BetBoom.

Вариант на то, что «Ман Сити» просто плюнет на исход этой встречи и позволит вообще уступить «Спортингу» (даже с учетом прохода в следующий раунд), кажется откровенно фантастическим с кэфом 19. Чуть более реален, но все равно кажется невозможным для фанатов команды Пепа Гвардиолы ничейный исход с кэфом 8.2. Ну и очередная победа с любым счетом кажется наиболее вероятной с кэфом 1.16. Как говорится, выгода небольшая.

Поговорим о тотале. На тотал больше 2.5 или меньше 2.5 можно поставить с кэфами 1.46 или 2.7 соответственно. На тотал больше 3.5 дается кэф 2.14, на тотал меньше 3.5 – кэф 1.68. Если взять цифру 4.5, то кэф на тотал больше этой цифры составляет 3.55, а меньше – 1.29. Ставка на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 предлагается с кэфом 1.74, ставка на тотал «Спортинга» больше 0.5 дается с кэфом 2.22.

И в заключение ставки на форы. Лига Ставок предлагает только основное время, исходя из здравого смысла и разумных рассуждений, поэтому любителям осторожных ставок можно зарядить на фору (+3.5) «Спортинга» с кэфом 1.27 или (+3) с кэфом 1.36. Кто рискует, тот может ставить на фору (-2.5) «Сити» с кэфом 2.18 или даже (-3) с кэфом 3.05.

Рекомендуемая ставка:

Тотал больше 3.5 (2.14)

На исход мы не советуем ставить, потому что просто нет смысла. А вот на хороший тотал можно: возможно, что «Спортинг» все-таки скажет хоть одно слово и не покинет Лигу чемпионов без забитого в плей-офф гола. Куда более серьезно «Сити» должен отнестись к четвертьфиналу, где проходного соперника вообще быть не может.

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