Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру

Теги Лион Лилль Ланс Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако лига 1 Франция рейтинги Гавр Луис Энрике Брест Пьер-Эмерик Обамеянг Лука Элснер Эрик Руа Марко Бизот Брис Самба Паулу Фонсека Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Пьер Ле-Мелу Усман Дембеле Франк Эс Эдон Жегрова Марчин Булка Райан Шерки Люка Шевалье Уоррен Заир-Эмери Лени Йоро Дезире Дуэ Элисс Бен-Сегир Футбол

Килиан Мбаппе вошел в число претендентов на приз игроку сезона в Лиге 1.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции опубликовал перечни игроков и тренеров, претендующих на различные награды по итогам чемпионата:

лучший игрок: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Пьер-Эмерик ОбамеянгМарсель»), Эдон Жегрова («Лилль») и Пьер Ле-Мелу («Брест»);

лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Марко Бизот («Брест»), Марчин Булка («Ницца»), Люка Шевалье («Лилль») и Брис Самба («Ланс»);

лучший молодой игрок: Лени Йоро («Лилль»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Элисс Бен-Сегир («Монако»), Дезире Дуэ («Ренн»);

лучший тренер: Паулу Фонсека («Лилль»), Луис Энрике («ПСЖ»), Эрик Руа («Брест»), Лука Элснер («Гавр»), Франк Эс («Ланс»).

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4 комментария
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Ответ Ностальгическое
Профсоюз фермеров
Профсоюз талантов и будущих Мировых звезд))
+6
0
+6
Мбаппе
Шевалье неплох
Заир-Эмери, но Йоро не повезло с сильным конкурентом в год
Руа
0
0
0
За Обаму!
0
0
0
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