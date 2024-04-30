Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру
Килиан Мбаппе вошел в число претендентов на приз игроку сезона в Лиге 1.
Профсоюз профессиональных футболистов Франции опубликовал перечни игроков и тренеров, претендующих на различные награды по итогам чемпионата:
– лучший игрок: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Эдон Жегрова («Лилль») и Пьер Ле-Мелу («Брест»);
– лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Марко Бизот («Брест»), Марчин Булка («Ницца»), Люка Шевалье («Лилль») и Брис Самба («Ланс»);
– лучший молодой игрок: Лени Йоро («Лилль»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Элисс Бен-Сегир («Монако»), Дезире Дуэ («Ренн»);
– лучший тренер: Паулу Фонсека («Лилль»), Луис Энрике («ПСЖ»), Эрик Руа («Брест»), Лука Элснер («Гавр»), Франк Эс («Ланс»).
Шевалье неплох
Заир-Эмери, но Йоро не повезло с сильным конкурентом в год
Руа