Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру

Килиан Мбаппе вошел в число претендентов на приз игроку сезона в Лиге 1.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции опубликовал перечни игроков и тренеров, претендующих на различные награды по итогам чемпионата:

– лучший игрок: («ПСЖ»), («ПСЖ»), (« »), Эдон Жегрова («Лилль») и Пьер Ле-Мелу («Брест»);

– лучший вратарь: («ПСЖ»), Марко Бизот («Брест»), Марчин Булка («Ницца»), Люка Шевалье («Лилль») и Брис Самба («Ланс»);

– лучший молодой игрок: Лени Йоро («Лилль»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Элисс Бен-Сегир («Монако»), Дезире Дуэ («Ренн»);

– лучший тренер: Паулу Фонсека («Лилль»), Луис Энрике («ПСЖ»), Эрик Руа («Брест»), Лука Элснер («Гавр»), Франк Эс («Ланс»).