«Реал» не проигрывает 19 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 6 ничьих

«Реал» в 19-й раз подряд избежал поражения.

Команда Карло Анчелотти сыграла на выезде вничью с «Баварией» в полуфинале чемпионов – 2:2.

Мадридцы не проигрывают с 18 января, когда «Атлетико» выбил их из Кубка Испании. С тех пор в чемпионате и ЛЧ они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 6 раз сыграли вничью.

4 мая « » встретится с «Кадисом», а 8-го вновь сыграет против «Баварии».