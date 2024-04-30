«Реал» не проигрывает 19 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 6 ничьих
«Реал» в 19-й раз подряд избежал поражения.
Команда Карло Анчелотти сыграла на выезде вничью с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2.
Мадридцы не проигрывают с 18 января, когда «Атлетико» выбил их из Кубка Испании. С тех пор в чемпионате и ЛЧ они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 6 раз сыграли вничью.
4 мая «Реал» встретится с «Кадисом», а 8-го вновь сыграет против «Баварии».
Это просто Пас евросезона, по значимости, как Модрич на Родриго!
Аж вспомнил его подсказку тоже Вини в домашнем Класико 19/20, когда бразилец забил 1й гол «Барсе»! Просто величие!!!
Собственно, всё :)
Обе команды выглядят шикарно.
Мусиала сожрал Васкеса.
Кросс - Великий!
Нагучев 🤡
И футбол динамичный, и судья отработал очень чисто и по делу всё ставил.
Кроосу отдельное уважение за такое матч. Еще можно выделить Сане, Мусиалу и Винисиуса, выделялись среди всех.
Васкес подкачал…
Биг чанс 3 - 3
xG 1,8 у Бварии против 2 у Реала, при том что Бавария била чаще
Реал был даже острее, получается
Я тоже могу играть и пинать мячи в люблй непонятной ситуации, но толку то, думаю все таки лучше создать момент, где проще забить
Тони ♥️