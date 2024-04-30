«Реал» не проигрывает 19 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 6 ничьих

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» в 19-й раз подряд избежал поражения.

Команда Карло Анчелотти сыграла на выезде вничью с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2.

Мадридцы не проигрывают с 18 января, когда «Атлетико» выбил их из Кубка Испании. С тех пор в чемпионате и ЛЧ они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 6 раз сыграли вничью.

4 мая «Реал» встретится с «Кадисом», а 8-го вновь сыграет против «Баварии».

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60 комментариев
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Тони Кроос - Великий с большой буквы!
Это просто Пас евросезона, по значимости, как Модрич на Родриго!
Аж вспомнил его подсказку тоже Вини в домашнем Класико 19/20, когда бразилец забил 1й гол «Барсе»! Просто величие!!!
+45
-6
+39
Поймал себя на том после игры, что мне даже комментировать нечем. Вот реально. Счёт полностью по игре, целиком отражает то, что было на поле. Боевая, справедливая ничья, заслуженная обеими командами.
Собственно, всё :)
+39
-3
+36
Пока вообще ничего не понятно.
Обе команды выглядят шикарно.
Мусиала сожрал Васкеса.
Кросс - Великий!
Нагучев 🤡
+33
-7
+26
Как же я рад что Карвахаль вернётся после дисквы,Васкез не потянул уровень Баварии,его можно только с середняками тип бчк выпускать)
+27
-4
+23
Ответ Злой Руся
Пока вообще ничего не понятно. Обе команды выглядят шикарно. Мусиала сожрал Васкеса. Кросс - Великий! Нагучев 🤡
Да уж, благо на ответку выйдет Карвахаль. Мусиала хорош, ничего не скажешь
+18
0
+18
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Пока рано говорить что-либо, ждём матч на «Бернабеу»! Пока вообще ничего не ясно
+18
-3
+15
Результат нормальный, несмотря на глупый пенальти Васкеса. Бавария показала один из лучших матчей в сезоне.
+15
-1
+14
Ответ Злой Руся
Пока вообще ничего не понятно. Обе команды выглядят шикарно. Мусиала сожрал Васкеса. Кросс - Великий! Нагучев 🤡
Нагучев прости звездец🙊🙈🙉 неужели он не слышит , что говорит и что видит ?!
+12
-1
+11
Не, счет должен был быть 8-2 по мнению юзера хавигави пике энд чапи))
+9
0
+9
Радует одно карвахал вернется ответном матче, а то фланги мадрида это лютый пожар был, Менди вообще не свой, видно что после матча с сити не вернул тонус все таки пропустил два матча! Ответный матч будет огон
+10
-2
+8
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
51-49 Процент владения мячом за весь матч и 5-4 по ударам вствор ворот, сказочник))
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+7
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Середина 2024 - люди все ещё воспринимают всерьёз ригоберку))
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Матчище огонь.
И футбол динамичный, и судья отработал очень чисто и по делу всё ставил.
Кроосу отдельное уважение за такое матч. Еще можно выделить Сане, Мусиалу и Винисиуса, выделялись среди всех.
Васкес подкачал…
+7
0
+7
Ответ xDe xDe
Поймал себя на том после игры, что мне даже комментировать нечем. Вот реально. Счёт полностью по игре, целиком отражает то, что было на поле. Боевая, справедливая ничья, заслуженная обеими командами. Собственно, всё :)
Ну не, Бавария была острее, всё же. Но это домашний для неё матч, так и должно было быть.
+9
-4
+5
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Владение 53 на 47
Биг чанс 3 - 3
xG 1,8 у Бварии против 2 у Реала, при том что Бавария била чаще
Реал был даже острее, получается
Я тоже могу играть и пинать мячи в люблй непонятной ситуации, но толку то, думаю все таки лучше создать момент, где проще забить
+5
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Отличный матч!Как фанат футбола и даже поклонник Реала я доволен!Великолепная игра,великолепное судейство.Чуть не доволен Беллингемом,но х.. бы с ним,был бы результат.Начнем все заново на Сантьяго Бернабеу,а там знаете ли…
Тони ♥️
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Такими темпами фильм про Винисиуса от Нетфликс закончится как они и хотели, золотым мячом
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Реалу надо обыгрывать хозяев негрейры
+5
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+3
Ответ Real_v_dushe
51-49 Процент владения мячом за весь матч и 5-4 по ударам вствор ворот, сказочник))
А еще 1.77 против 2.04 в пользу Мадрида по любимым XG адептов статистики и пуки-каки
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0
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Ждем Карвахаля в ответке🔥.
+2
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Пропустил звено этого сезона: Лысый шарлатан с тики-така ДНК раскатает Реал Мадрид.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Ну что барсучок может сказать ещё😂
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Ответ Fona
Перес вместо судей купил баварского корейца
Тюрпен как раз таки отсудил на 100% .
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Ответ Renat Zagidullin
Нагучев прости звездец🙊🙈🙉 неужели он не слышит , что говорит и что видит ?!
Он даже не знает про обнуление жёлтых перед полуфиналами...
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Ответ JENNINGS
Тони Кроос - Великий с большой буквы! Это просто Пас евросезона, по значимости, как Модрич на Родриго! Аж вспомнил его подсказку тоже Вини в домашнем Класико 19/20, когда бразилец забил 1й гол «Барсе»! Просто величие!!!
А мне вспомнился пас самого Тони на рюдигера в конце матча(не помню против кого) счет был 0:0 и на последних минутах тони рукой оправил рюдигера в штрафной и за ним отправил и мяч и Рюди забыл головой, сразу же вспомнил этот момент ))
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Гнетёт что игра без форварда. Добавь нападающего и это ровня Сити.
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Модричу нужно пожизненный контракт дать, как с МС, вышел, успокоил по-дедовски, Вини вывел один на один с Нойером, просто маг
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Карлетто вновь вывез результат, где школьники с промытыми мозгами, что только футбол Пепа имеет право на жизнь
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Ответ Эльдар Сулейманов
на ответную встречу так же 50на50 шансы, Бавария интереснее чем МС играла, как они могли Бундеслигу слить с такой игрой
Нет ,шансов у Реала будет поболее на Бернабеу
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Отличная игра. Гениальный пас Крооса. И дубль Винисиуса.
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