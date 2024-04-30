Бруну о будущем в «МЮ»: «Игрок всегда должен хотеть остаться, но и клуб должен этого хотеть. Если мне придется задуматься об уходе из АПЛ, то только после Евро»

Бруну Фернандеш высказался о возможном уходе из «МЮ».

Ранее появилась информация, что «МЮ» готов продать любого игрока, кроме Расмуса Хейлунда, Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Сейчас я не думаю о посторонних вещах. Понятно, что все зависит не только от меня, так ведь? Игрок всегда должен хотеть остаться, но в то же время и клуб должен этого хотеть. В данный момент я чувствую это с обеих сторон.

Я не слишком много думаю о будущем, не в последнюю очередь потому, что этот сезон пока что не на том уровне, на который я надеялся, ни индивидуально, ни коллективно.

Мы все еще можем завершить его победой в Кубке Англии. После этого нас ждет очень важный чемпионат Европы. Так что, если говорить начистоту, если мне придется задуматься о том, чтобы покинуть Премьер-лигу, то только после Евро, потому что ничто не сможет отвлечь меня от финала Кубка Англии и , сейчас нет ничего важнее этого», – сказал полузащитник « » в интервью DAZN.