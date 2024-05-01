Гризманн, Тчуамени, Меньян, Камавинга и Салиба номинированы на приз лучшему французскому игроку за границей
Опубликован список претендентов на приз лучшему французскому игроку за рубежом.
Профсоюз профессиональных футболистов Франции номинировал на эту награду Антуана Гризманна («Атлетико»), Майка Меньяна («Милан»), Орельена Тчуамени («Реал»), Вильяма Салиба («Арсенал») и Эдуардо Камавинга («Реал»).
Последние четыре года приз доставался Кариму Бензема.
Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру
Как минимум три человека достойны
И воспитанник испанского футбола