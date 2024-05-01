Гризманн, Тчуамени, Меньян, Камавинга и Салиба номинированы на приз лучшему французскому игроку за границей

Теги Милан премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Антуан Гризманн Майк Меньян Орельен Тчуамени Вильям Салиба Эдуардо Камавинга Футбол

Опубликован список претендентов на приз лучшему французскому игроку за рубежом.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции номинировал на эту награду Антуана ГризманнаАтлетико»), Майка МеньянаМилан»), Орельена Тчуамени («Реал»), Вильяма Салиба («Арсенал») и Эдуардо Камавинга («Реал»).

Последние четыре года приз доставался Кариму Бензема.

Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру

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13 комментариев
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Салиба
+5
-1
+4
Месси получит
+2
0
+2
Ответ Максим Пантелеев
так француз всего один
Гризманн португало-немецкая кровь
+2
0
+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Мадридский шлак опять пиарят
Ты про полуфиналистов ЛЧ?
+1
0
+1
Гризи
+1
-1
0
Сложный выбор!
Как минимум три человека достойны
0
0
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так француз всего один
0
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Ответ SergioRamos92
Гризманн португало-немецкая кровь
не важно, все равно "свой"
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Ответ Максим Пантелеев
не важно, все равно "свой"
Но в душе он Уругваец
И воспитанник испанского футбола
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