Гризманн, Тчуамени, Меньян, Камавинга и Салиба номинированы на приз лучшему французскому игроку за границей

Опубликован список претендентов на приз лучшему французскому игроку за рубежом.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции номинировал на эту награду (« »), (« »), Орельена Тчуамени («Реал»), Вильяма Салиба (« ») и Эдуардо Камавинга («Реал»).

Последние четыре года приз доставался Кариму Бензема.

Мбаппе, Дембеле и Обамеянг претендуют на приз игроку сезона в Лиге 1, Энрике и Фонсека – лучшему тренеру