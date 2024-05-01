Анчелотти о Винисиусе-«девятке»: «Он способен там играть. Он научился хорошо двигаться без мяча, хладнокровен у ворот»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает, что Винисиус Жуниор успешно играет в роли «девятки».

«Думаю, он способен там играть. Он научился хорошо перемещаться без мяча, атаковать из глубины.

Он очень хладнокровно действует у ворот», – сказал главный тренер «Реала».

Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Реал» (2:2). Бразилец сделал дубль

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При Папе Карло, все игроки стали разноплановыми, и это очень радует 👍🏻
+4
0
+4
Придется привыкать. В следующем сезоне левый фланг занят.
+2
0
+2
Ответ Даник Муша
Придется привыкать. В следующем сезоне левый фланг занят.
Мбаппе в центре будет играть.
+2
-1
+1
Способен то он может и способен, но вариативности в его игре будет очень мало на этой позиции. По сути только когда есть пространство, в остальных случаях его просто задавят. 9 должен уметь и в штрафной играть и спиной к воротам , и в оттяжку и физикой когда нужно продавить. Короче новый Бензема нужен
0
0
0
папа Карло Криштиану сделал девяткой, и этого сможет
0
0
0
Ответ Hans Castorp
Способен то он может и способен, но вариативности в его игре будет очень мало на этой позиции. По сути только когда есть пространство, в остальных случаях его просто задавят. 9 должен уметь и в штрафной играть и спиной к воротам , и в оттяжку и физикой когда нужно продавить. Короче новый Бензема нужен
В штрафной он умеет.
В оттяжку прекрасно сыграл как раз сегодня, увидел пробел в зоне и ворвался. То есть свободные зоны видит и играет на грани офсайда.
0
0
0
Ответ Том Мунтян
Черепашка в центре значительно хуже играет, в играх с Барсой это было очень заметно.
получше Винисиуса
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий