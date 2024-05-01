Анчелотти о Винисиусе-«девятке»: «Он способен там играть. Он научился хорошо двигаться без мяча, хладнокровен у ворот»

Карло Анчелотти считает, что Винисиус Жуниор успешно играет в роли «девятки».

«Думаю, он способен там играть. Он научился хорошо перемещаться без мяча, атаковать из глубины.

Он очень хладнокровно действует у ворот», – сказал главный тренер «Реала».

Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Реал» (2:2). Бразилец сделал дубль