У Кейна 11 результативных действий в этой ЛЧ – рекорд среди англичан. У Бекхэма и Джеррарда было по 10
Харри Кейн установил рекорд результативности в одном сезоне ЛЧ среди англичан.
«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
На 57-й минуте матча Харри Кейн реализовал пенальти, забив 8-й гол в этом розыгрыше главного еврокубкового турнира.
Всего Кейн набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» в этом сезоне ЛЧ и установил рекорд среди английских игроков.
По 10 очков в одном розыгрыше Лиги чемпионов набирали Дэвид Бекхэм за «МЮ» в сезоне-1998/99 и Стивен Джеррард в составе «Ливерпуля» в сезоне-2007/08.
В Мадриде шансы команд 50/50 несмотря на фактор своего поля.
А рекорд по рез.действиям теперь у Кейна с 11 баллами по гол пас