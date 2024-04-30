У Кейна 11 результативных действий в этой ЛЧ – рекорд среди англичан. У Бекхэма и Джеррарда было по 10

Харри Кейн установил рекорд результативности в одном сезоне ЛЧ среди англичан.

« » сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

На 57-й минуте матча реализовал пенальти, забив 8-й гол в этом розыгрыше главного еврокубкового турнира.

Всего Кейн набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» в этом сезоне ЛЧ и установил рекорд среди английских игроков.

По 10 очков в одном розыгрыше чемпионов набирали Дэвид Бекхэм за « » в сезоне-1998/99 и Стивен Джеррард в составе « » в сезоне-2007/08.