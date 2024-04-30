У Кейна 11 результативных действий в этой ЛЧ – рекорд среди англичан. У Бекхэма и Джеррарда было по 10

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Харри Кейн Футбол

Харри Кейн установил рекорд результативности в одном сезоне ЛЧ среди англичан.

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. 

На 57-й минуте матча Харри Кейн реализовал пенальти, забив 8-й гол в этом розыгрыше главного еврокубкового турнира. 

Всего Кейн набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» в этом сезоне ЛЧ и установил рекорд среди английских игроков. 

По 10 очков в одном розыгрыше Лиги чемпионов набирали Дэвид Бекхэм за «МЮ» в сезоне-1998/99 и Стивен Джеррард в составе «Ливерпуля» в сезоне-2007/08. 

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18 комментариев
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извините, немного не в тему. Смотрел сегодня матч на матч тв, все хорошо , комментатор интересно информирует о ходе матча. Далее, впервые за много лет смотрел обсуждения матча на этом же канале. Что это за дно? Губерниев орет, говорит какой-то бред, совершенно невпопад комментирует ход матча, перебивает других участников беседы, это центральный спортивный канал страны? Особенно абсурдны комментарии: это полуфинал лиги чемпионов, разве этот корейский защитник уровень этого матча, за него заплатили 50 миллионов, это детский сад… и еще много комментариев подобных. А вы, аналитики уважаемые, уровень чего????
+11
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+10
Кейн провёл отличный матч сегодня.
В Мадриде шансы команд 50/50 несмотря на фактор своего поля.
+10
-3
+7
Ответ Арман Царнаев
извините, немного не в тему. Смотрел сегодня матч на матч тв, все хорошо , комментатор интересно информирует о ходе матча. Далее, впервые за много лет смотрел обсуждения матча на этом же канале. Что это за дно? Губерниев орет, говорит какой-то бред, совершенно невпопад комментирует ход матча, перебивает других участников беседы, это центральный спортивный канал страны? Особенно абсурдны комментарии: это полуфинал лиги чемпионов, разве этот корейский защитник уровень этого матча, за него заплатили 50 миллионов, это детский сад… и еще много комментариев подобных. А вы, аналитики уважаемые, уровень чего????
Первый раз матч тв включили?
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+4
Ответ QWertY
Кейн лучший игрок мира! Потом идет Шимпа, все таки круто тащит Реал
qwerty лучший аналитик матчей Реала, все таки ни одного не пропускает
+2
0
+2
Ответ Арман Царнаев
извините, немного не в тему. Смотрел сегодня матч на матч тв, все хорошо , комментатор интересно информирует о ходе матча. Далее, впервые за много лет смотрел обсуждения матча на этом же канале. Что это за дно? Губерниев орет, говорит какой-то бред, совершенно невпопад комментирует ход матча, перебивает других участников беседы, это центральный спортивный канал страны? Особенно абсурдны комментарии: это полуфинал лиги чемпионов, разве этот корейский защитник уровень этого матча, за него заплатили 50 миллионов, это детский сад… и еще много комментариев подобных. А вы, аналитики уважаемые, уровень чего????
Комментатор во втором тайме нес ахинею еще ту.Игроков неоднократно путал,один дома приплел,защитникам Мадрида тяжело против Винисиуса только чего стоит.
+5
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Он проводит выдающийся сезон !!!
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Столько топовых англичан было
А рекорд по рез.действиям теперь у Кейна с 11 баллами по гол пас
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Ответ bel01
Кейн провёл отличный матч сегодня. В Мадриде шансы команд 50/50 несмотря на фактор своего поля.
И на чем же основан ваш прогноз в 50/50?
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Ответ Мирворис Мирмахмудов
И на чем же основан ваш прогноз в 50/50?
Реал традиционно худе играет с Баварией на своем поле. Да и в целом в гостевых играх Реала я более чем спокоен
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Ответ Мирворис Мирмахмудов
И на чем же основан ваш прогноз в 50/50?
Либо Бавария, либо Реал
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Ответ 5c7y88ww8g
Реал традиционно худе играет с Баварией на своем поле. Да и в целом в гостевых играх Реала я более чем спокоен
Ты уверен?) У Реала три победы (все в последние 10 лет) и 9 поражений на Альянц Арене. Дома у нас больше шансов.
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Ответ ermol@y
Либо Бавария, либо Реал
Железная логика и не поспоришь.)
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Ответ Крыс Пол
Осталось побить рекорд Левандовски и будет одним из главных кандидатов на ЗМ, даже если закончит сезон без трофеев.
Нереально ему в этом сезоне его побить.
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