Винисиус забил 80-й и 81-й голы за «Реал» во всех турнирах. У вингера 20+ голов третий сезон подряд

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус забил 80-й и 81-й голы за «Реал».

«Бавария» принимает «Реал» (2:2, второй тайм) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Вингер мадридцев Винисиус стал автором дубля.

Это 80-й и 81-й голы бразильца за «Реал» во всех турнирах и 21-й в этом сезоне. 5 голов Винисиус забил в Лиге чемпионов, 13 – в Ла Лиге и 3 – в Суперкубке Испании. Таким образом, бразилец третий сезон подряд забивает 20+ голов в составе мадридского клуба.

Винисиус перешел в «Реал» в 2018 году.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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39 комментариев
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Корейский защитник просто лютый топище, в одного топит Баварию)сначала Винисиус купил его одним движением, потом Родриго раздел😂
+44
-2
+42
Ответ Юрий Чехов
Корейский защитник просто лютый топище, в одного топит Баварию)сначала Винисиус купил его одним движением, потом Родриго раздел😂
Да у Мадрида Лукас тоже сверхперформанс выдал в своей штрафной
+28
0
+28
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Скорее, темненькие любят его))
+19
-1
+18
Винисиус Мбаппе поборяться за ЗМ. Никакие Холанды. Кейны
+20
-3
+17
Винисиус очень хорош в матчах с приставкой топ. Сегодня был очень хорош.
+6
-1
+5
Винисиус не чувствует соперника. Как же он хорош. Родриго сегодня тоже понравился, много в обороне отрабатывал. А вот Джуд слабовато выглядел
+4
0
+4
Ответ che kaif
Винисиус Мбаппе поборяться за ЗМ. Никакие Холанды. Кейны
Почему Кейн мимо? У него ЧЕ впереди, если выиграет, то почему бы ему ЗМ не отдать? Весь сезон играет топово
+6
-3
+3
Ответ dmitryGoose
Должен проставиться Киму, который сыграл на уровне Алипа
У Алипа меньше привозов, правда соперники не те
+2
0
+2
Ответ Видади Магамедкеримов
Не ожидано было тоже
Он не профильный латераль, от него можно было ожидать. Да и он любит после отличной игры выдавать плохую
+2
0
+2
Унизил нашего Месси!!!
+6
-5
+1
Ответ Lif Sk
Почему Кейн мимо? У него ЧЕ впереди, если выиграет, то почему бы ему ЗМ не отдать? Весь сезон играет топово
ЧЕ хаха с Англией хахаха. Ну-ну…
+1
0
+1
Ответ darby crash
Комментарий скрыт
Играя за Брайтон дождливым вечером в Стоке
+1
0
+1
Ответ Мадридский тролль
Такую Баварию на СБ надо не просто побеждать, а громить.
ты тролишь или реально это говоришь, так страшно не было даже против МС, очень хороший футбол показывает Бавария
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0
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Мусиала зверь, если папа Карло придумаем противоядие, Баварии конец. Винни, потенциал невероятный, как же ему повезло, что Анчелотти его ставит на рельсы, при другом трекере сдулся бы из-за своей бразильскости. А сейчас может всё пересмотреть и прыгнуть в стратосферу!
+2
-1
+1
Такую Баварию на СБ надо не просто побеждать, а громить.
+9
-8
+1
Ответ dmitryGoose
Должен проставиться Киму, который сыграл на уровне Алипа
Алип из лучших цз в РПЛ, нашел с кем сравнивать огурец!
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Ответ SayCoffet
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
да, обошёл "величайшего" ассистента сыграв в 3 раза меньше игр ЛЧ😂
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Ответ che kaif
Винисиус Мбаппе поборяться за ЗМ. Никакие Холанды. Кейны
После Беллингема 😀
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Ответ che kaif
Винисиус Мбаппе поборяться за ЗМ. Никакие Холанды. Кейны
Холанд точно вряд ли. Он забивает на уровне Соланке или Уоткинса.
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Сегодня спас игру.
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Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
невозможно смотреть на это без валидола, в ответке будет Карва, Бавария скорее всего поставит Девиса с первых минут тоже не будет спокойно
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Ответ Эльдар Сулейманов
отвратительный матч проводит Менди отвратительный, как его Сане не понял, сейчас гнабри как ребёнка прошёл. Васкес и Менди слабые звенья.
Комментарий удален пользователем
Ответ darby crash
Комментарий скрыт
Спокойно. Он как раз индивидуально силен, команда ему не особо нужна.
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Комментарий удален модератором
Ответ Мадридский тролль
С МС было намного страшнее. Бавария позволяла играть в своих стенах дай Боже. Это 2-2 на Альянце. Это отличный результат.
страшно было только от пресинга МС от которого толка мало, Бавария же проходила к воротам как с добрым утром. Надеюсь дома Реал сделает всё возможное
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Ответ Мадридский тролль
Какой явный момент был у Баварии, кроме выхода Сане на второй минуте? Гол того же Сане скорее недоработка Лунина в ближний + стоит признать, что Лерой прям попал и на силу. Мюнхенцев видно не было после пенальти в родных стенах. Что у Мадрида? Гол, удар Крооса, выход Вини и заработанный пенальти. На один гол наиграл, говоришь? Расскажи еще что-нибудь. Даже для последнего штурма у немцев сил не хватило. На СБ будет весело.
То есть гол Сане - это недоработка Лунина, а первый гол Винисиуса - это не недоработка Кима? Интересные двойные стандарты. Вам кореец всю игру сделал.
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Ответ Эльдар Сулейманов
ты тролишь или реально это говоришь, так страшно не было даже против МС, очень хороший футбол показывает Бавария
С МС было намного страшнее. Бавария позволяла играть в своих стенах дай Боже. Это 2-2 на Альянце. Это отличный результат.
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Ответ Сергей Сергеевич
Реал на гол с трудом наиграл. Какой там громить) Реализуй Бавария свои моменты, уже ждали бы их соперника по финалу.
Какой явный момент был у Баварии, кроме выхода Сане на второй минуте? Гол того же Сане скорее недоработка Лунина в ближний + стоит признать, что Лерой прям попал и на силу. Мюнхенцев видно не было после пенальти в родных стенах. Что у Мадрида? Гол, удар Крооса, выход Вини и заработанный пенальти. На один гол наиграл, говоришь? Расскажи еще что-нибудь. Даже для последнего штурма у немцев сил не хватило. На СБ будет весело.
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