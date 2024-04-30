Винисиус забил 80-й и 81-й голы за «Реал» во всех турнирах. У вингера 20+ голов третий сезон подряд

Винисиус забил 80-й и 81-й голы за «Реал».

«Бавария» принимает «Реал» (2:2, второй тайм) в первом полуфинальном матче чемпионов.

Вингер мадридцев стал автором дубля.

Это 80-й и 81-й голы бразильца за «Реал» во всех турнирах и 21-й в этом сезоне. 5 голов Винисиус забил в Лиге чемпионов, 13 – в Ла Лиге и 3 – в Суперкубке Испании. Таким образом, бразилец третий сезон подряд забивает 20+ голов в составе мадридского клуба.

Винисиус перешел в « » в 2018 году.

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