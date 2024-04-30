«Реал» 8 матчей не проигрывает «Баварии» – с 2012 года. У мадридцев 6 побед и 2 ничьих за это время

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Реал» не проигрывает «Баварии» 12 лет.

Сегодня команды сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2.

В последний раз мюнхенцы побеждали 17 апреля 2012 года – 2:1. С тех пор у мадридцев 6 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».

Следует отметить, что 25 апреля «Реал» победил 2:1, но вылетел из ЛЧ по пенальти.

Следующая встреча клубов назначена на 8 мая.

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34 комментария
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Суперматч получился, в плей-офф ЛЧ лучший футбол который только может быть. Удачи Реалу на Сантьяго Бернабеу.
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Бавария всё таки хозяин барсы, Реалу ей не по зубам)
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Как же потешно наблюдать истеричную суету бчкашных, которые дичайше суетились и надеялись, что Клуб Королей таки проиграет. Этож надо так опуститься.
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+19
Нравится, что у Реала ключевые игроки в атаке не растворяются в решающих матчах последний десяток лет - Роналду, Бенз, Вини. Все всегда проявляли себя в плей офф по максимуму🔥
+14
-2
+12
Надеюсь, что Тюрпену отдадут финалы ЛЧ и ЧЕ.
+13
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+11
Ответ Qarasik
Как же потешно наблюдать истеричную суету бчкашных, которые дичайше суетились и надеялись, что Клуб Королей таки проиграет. Этож надо так опуститься.
Ригобер не пишет что-то))
+8
0
+8
Ответ Homelander_666
Смелое заявление. У Реала всего на одну победу больше. Мы большую часть побед над Баварии набили в прошлое десятилетие. До этого они были нашим "хозяином"
мы ? кто ты ?) риго под маской
+11
-3
+8
Не проигрывать такому клубу как Бавария 8 матчей это серьёзно конечн
А 8 между прочим любимая цифра бчк)
+9
-1
+8
Ответ Эркинбек Апаканов
Бавария всё таки хозяин барсы, Реалу ей не по зубам)
Смелое заявление. У Реала всего на одну победу больше. Мы большую часть побед над Баварии набили в прошлое десятилетие. До этого они были нашим "хозяином"
+12
-4
+8
К счастью, у Реала не играет один бездарный старый арг. Поэтому повторения 8-2 не будет
+9
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+6
Ответ Амирджон Рахимов
мы ? кто ты ?) риго под маской
😂
Обидно) Я про Реал говорил. У Мадрида действительно была плохая статистика против Баварии, но в последнее десятилетие великая команда Анчелотти-Зидана изменила вообще всё)
+5
0
+5
научитесь риго
+6
-2
+4
Ответ Qarasik
Как же потешно наблюдать истеричную суету бчкашных, которые дичайше суетились и надеялись, что Клуб Королей таки проиграет. Этож надо так опуститься.
А еще шутил после прохода Реала и Баварии в 1/2 что не удивлюсь если эти существа будут всей душою за Баварию.
Но как говорится в каждой шутке,есть доля правды
+4
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+4
Как Тухель снял Мюллера вся игра Баварии разладилась
+3
0
+3
Мусиала много угрозы генерировал, погонял Лукаса
+2
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Ответ morphvirg
Ригобер не пишет что-то))
Ищет новую аву :)
+2
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+2
12 лет)
+1
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Ответ Homelander_666
Надеюсь, что Тюрпену отдадут финалы ЛЧ и ЧЕ.
Если выйдет ПСЖ
То финал ЛЧ судить не будет
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Ответ SergioRamos92
Если выйдет ПСЖ То финал ЛЧ судить не будет
Знаю, тем более Тюрпен судил в 2022, когда обыграли Ливерпуль. Страшно, если финал доверят английскому арбитру - Оливеру и Тэйлору)
0
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Ответ Homelander_666
Смелое заявление. У Реала всего на одну победу больше. Мы большую часть побед над Баварии набили в прошлое десятилетие. До этого они были нашим "хозяином"
Ты шо? Мадрид только за последние 5-7 лет набил половину побед. Они уже давно не могут с нами справиться :)
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Ответ Амирджон Рахимов
мы ? кто ты ?) риго под маской
Макаке везде мерещатся фанаты барсы)))
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Надо было Асенсио оставлять, он обычно с заменки победный Баварии забивал.
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Ответ Олег Варнавский
Просто ВАР ввели... Больше не будет метровых офсайдов и удалений Видаля.....
Алег не мороси .
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