«Реал» 8 матчей не проигрывает «Баварии» – с 2012 года. У мадридцев 6 побед и 2 ничьих за это время

«Реал» не проигрывает «Баварии» 12 лет.

Сегодня команды сыграли вничью в полуфинале чемпионов – 2:2.

В последний раз мюнхенцы побеждали 17 апреля 2012 года – 2:1. С тех пор у мадридцев 6 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».

Следует отметить, что 25 апреля « » победил 2:1, но вылетел из ЛЧ по пенальти.

Следующая встреча клубов назначена на 8 мая.