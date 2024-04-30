«Реал» 8 матчей не проигрывает «Баварии» – с 2012 года. У мадридцев 6 побед и 2 ничьих за это время
«Реал» не проигрывает «Баварии» 12 лет.
Сегодня команды сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2.
В последний раз мюнхенцы побеждали 17 апреля 2012 года – 2:1. С тех пор у мадридцев 6 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией».
Следует отметить, что 25 апреля «Реал» победил 2:1, но вылетел из ЛЧ по пенальти.
Следующая встреча клубов назначена на 8 мая.
А 8 между прочим любимая цифра бчк)
Обидно) Я про Реал говорил. У Мадрида действительно была плохая статистика против Баварии, но в последнее десятилетие великая команда Анчелотти-Зидана изменила вообще всё)
Но как говорится в каждой шутке,есть доля правды
То финал ЛЧ судить не будет