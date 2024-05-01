Президент «Баварии» о переговорах с Рангником: «У нас хороший диалог, нужно подождать еще несколько дней»
Президент «Баварии» подтвердил переговоры с Ральфом Рангником.
Сообщалось, что главный тренер сборной Австрии согласился возглавить мюнхенский клуб по окончании сезона.
«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.
Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – сказал Герберт Хайнер.
- прив, чо дел?
- ку, ничо) а ты?