Президент «Баварии» о переговорах с Рангником: «У нас хороший диалог, нужно подождать еще несколько дней» 

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу отставки Ральф Рангник Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» подтвердил переговоры с Ральфом Рангником.

Сообщалось, что главный тренер сборной Австрии согласился возглавить мюнхенский клуб по окончании сезона.

«У нас с Ральфом хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней. 

Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – сказал Герберт Хайнер.

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2 комментария
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Жесть,я не верю ж,вы что творите!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
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Хороший диалог:
- прив, чо дел?
- ку, ничо) а ты?
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