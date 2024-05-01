Президент «Баварии» о переговорах с Рангником: «У нас хороший диалог, нужно подождать еще несколько дней» 

Президент «Баварии» подтвердил переговоры с Ральфом Рангником.

Сообщалось, что главный тренер сборной Австрии согласился возглавить мюнхенский клуб по окончании сезона.

«У нас с хороший диалог, но нам нужно подождать еще несколько дней.

Он отличный специалист в футбольной среде. Если все получится, это будет очень хороший выбор», – сказал .