Беллингем играет 32-й матч в ЛЧ до достижения 21 года. Лишь у Фабрегаса было больше – 34

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Матч против «Баварии» стал 32-м по счету для Джуда Беллингема в Лиге чемпионов .

«Бавария» принимает мадридский «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. 

Эта игра стала 32-й в главном еврокубковом турнире для 20-летнего полузащитника Джуда Беллингема.

Таким образом, игрок «Реала» стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов по количеству матчей, проведенных до достижения 21 года. 

В составе дортмундской «Боруссии» Беллингем провел 23 матча в Лиге чемпионов с 2020 по 2023 год. Еще 9 матчей англичанин сыграл в составе «Реала».

По этому показателю Беллингем уступает только экс-хавбеку лондонского «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» Сеску Фабрегасу, который провел 34 матча в Лиге чемпионов до достижения 21-летнего возраста.

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4 комментария
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Ответ Yuranich92
Комментарий удален пользователем
Так если примет участие в ответном игре с Баварией и в финале, то сравняется по количеству матчей.
+4
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+4
Надеюсь уже в этом сезоне Джуд сравняется с Сеском по количеству матчей.
+3
0
+3
Если пройдут Бавария, то будет топ-1 уже в этом сезоне
0
0
0
Сделать себе имя в таком престижном турнире невероятно
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0
0
Ответ corazon blanco
Надеюсь уже в этом сезоне Джуд сравняется с Сеском по количеству матчей.
Комментарий удален пользователем
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