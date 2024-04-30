Беллингем играет 32-й матч в ЛЧ до достижения 21 года. Лишь у Фабрегаса было больше – 34
Матч против «Баварии» стал 32-м по счету для Джуда Беллингема в Лиге чемпионов .
«Бавария» принимает мадридский «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Эта игра стала 32-й в главном еврокубковом турнире для 20-летнего полузащитника Джуда Беллингема.
Таким образом, игрок «Реала» стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов по количеству матчей, проведенных до достижения 21 года.
В составе дортмундской «Боруссии» Беллингем провел 23 матча в Лиге чемпионов с 2020 по 2023 год. Еще 9 матчей англичанин сыграл в составе «Реала».
По этому показателю Беллингем уступает только экс-хавбеку лондонского «Арсенала», «Челси» и «Барселоны» Сеску Фабрегасу, который провел 34 матча в Лиге чемпионов до достижения 21-летнего возраста.