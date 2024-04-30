Беллингем играет 32-й матч в ЛЧ до достижения 21 года. Лишь у Фабрегаса было больше – 34

Матч против «Баварии» стал 32-м по счету для Джуда Беллингема в Лиге чемпионов .

« » принимает мадридский «Реал» (0:0, первый тайм) в первом матче 1/2 финала чемпионов.

Эта игра стала 32-й в главном еврокубковом турнире для 20-летнего полузащитника .

Таким образом, игрок « » стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов по количеству матчей, проведенных до достижения 21 года.

В составе дортмундской «Боруссии» Беллингем провел 23 матча в Лиге чемпионов с 2020 по 2023 год. Еще 9 матчей англичанин сыграл в составе «Реала».

По этому показателю Беллингем уступает только экс-хавбеку лондонского «Арсенала», « » и «Барселоны» Сеску Фабрегасу, который провел 34 матча в Лиге чемпионов до достижения 21-летнего возраста.