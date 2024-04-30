Хиддинк о продлении Семака: «Мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший!»

Теги Зенит Сергей Семак Гус Хиддинк премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Гус Хиддинк высказался о продлении контракта Сергея Семака.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до 2030 года.

«Продлить контракт с Семаком – мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший!

Семак – приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» – сказал бывший тренер сборной России Гус Хиддинк.

Петржела о продлении Семака до 2030-го: «Он всю жизнь проведет в «Зените», но это нехорошо. Каждый тренер со временем устает и теряет авторитет – Сергея это тоже коснется»

Медведев о контракте с Семаком до 2030 года: «До дюжины чемпионств»

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10 комментариев
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Ответ Kira625
3...2...1... Да что он понимает в футболе! Семак - физрук! ;)
...Пятикратный физрук, в талант которого верят Хиддинк, Спаллетти, Сёмин, Романцев и Виллаш-Боаш, но не болельщики некоторых столичных клубов.
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+10
3...2...1...
Да что он понимает в футболе! Семак - физрук! ;)
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Жаль, Гус старенький. Было бы интересно его в Зените увидеть.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Чё за "переход"?
Тренерпереход
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
...Пятикратный физрук, в талант которого верят Хиддинк, Спаллетти, Сёмин, Романцев и Виллаш-Боаш, но не болельщики некоторых столичных клубов.
Жалко, что некоторые "свои" в него не верят
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Хотелось бы посмотреть его в Ливерпуле. Кто такой Слот ? Тут человек на 6-ое чемпионство подряд идёт
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Чё за "переход"?
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Какого х ты его в матчах со Словенией убрал в первой игре и не поставил на вторую Гус ты физрук
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Звучит как тост
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