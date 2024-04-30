Хиддинк о продлении Семака: «Мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший!»

Гус Хиддинк высказался о продлении контракта Сергея Семака.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с до 2030 года.

«Продлить контракт с Семаком – мудрое решение! Он был очень умным игроком и совершил великолепный переход, чтобы стать таким же умным тренером. Он лучший!

Семак – приятный и душевный человек. Здорово, что он такой, это не мешает ему одновременно быть лидером!» – сказал бывший тренер сборной России Гус Хиддинк.

Петржела о продлении Семака до 2030-го: «Он всю жизнь проведет в «Зените», но это нехорошо. Каждый тренер со временем устает и теряет авторитет – Сергея это тоже коснется»

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