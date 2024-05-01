Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Реал» (2:2). Бразилец сделал дубль

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Альянц Арена Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус – лучший игрок матча «Бавария» – «Реал».

Вингер «сливочных» отметился дублем в ворота мюнхенского клуба в первом полуфинале Лиги чемпионов (2:2), прошедшем на «Альянц Арене».

УЕФА назвал бразильца лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель

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41 комментарий
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Винисиус Жуниор — самый результативный бразилец в истории плей-офф Лиги Чемпионов.
У него так же уже три дубля в плей-офф:
Два «Ливерпулю» и один «Баварии».
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-4
+21
Ответ Zemanuha
Винисиус Жуниор — самый результативный бразилец в истории плей-офф Лиги Чемпионов. У него так же уже три дубля в плей-офф: Два «Ливерпулю» и один «Баварии».
Неймар, Роналдиньо и другие кудесники мяча прошлого в шоке. А еще больше в шоке фанатики, которые хейтят Вини
+29
-8
+21
Ответ Zemanuha
Винисиус Жуниор — самый результативный бразилец в истории плей-офф Лиги Чемпионов. У него так же уже три дубля в плей-офф: Два «Ливерпулю» и один «Баварии».
Номинант на ЗМ. Если пеший пару ассистов в МЛС не сделает.
+30
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+18
заслуженно, вот если бы ещё забил с паса модрича
+15
-3
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Что заслужил, то и получил 💪🔥
После Роналду и Рамоса, Винисиус стал третьим футболистом «Реала», оформившим дубль на «Альянц Арене».
+9
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Прекрасную игру провел. В очередной раз сказал свое веское слово в играх плэй-офф. Надеюсь на Бернабеу увидим от него нечто похожее.
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Многие смеются на Винисиусом, но этот парень, у которого уже на минутку одна лига чемпионов в кармане, в победе которой он принял ключевое значение. Но видели как качнул лучшего защитника чемпионата Италии прошлого сезона? Игрок умный, глупый человек такие вещи не может делать.
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Надо отметить и Крооса, играл великолепно. Пас конфетка.
+7
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Ответ Эркинбек Апаканов
Надо отметить и Крооса, играл великолепно. Пас конфетка.
модрич тоже вырезал, ток вини не реализовал
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Регина, зачем ты только аватарку сменила!
+6
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Ответ Амирджон Рахимов
заслуженно, вот если бы ещё забил с паса модрича
Трудно было забить, потому что бил с острого угла нерабочей ногой. Пас был великолепным.
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0
+3
Винисиус: «Теперь пришло время для магической ночи на «Бернабеу».
+5
-2
+3
Ответ Zemanuha
Винисиус Жуниор — самый результативный бразилец в истории плей-офф Лиги Чемпионов. У него так же уже три дубля в плей-офф: Два «Ливерпулю» и один «Баварии».
Ливерпуль он вообще кошмарит знатно
Он им забил больше чем некоторым середнякам Ла Лиги
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Ответ Homelander_666
Он больше всего забил Барсе, Ливерпулю и Валенсии)
Как говорит один человек
Забивает только середнякам))
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Ответ gPk
Надеемся на Бернабеу увидим такой же автобус от Реала!!!!
Автобус? В каком компоненте? У Реала и XG больше, и владение почти одинаковое в гостях.
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Ответ black_96@mail.ru
Читаю третью статью, где вы «уважаемый» хейтити человека из-за цвета его кожи! Над вами надругались темнокожие или над кем-то из вашего круга? что вы так яростно пуская слюни в бешенстве оря под одеялом в подушку пишите такие коменты!
Сорян, я будку не закрыл, он выбежал и еще и без намордника. Спасибо что нашел.
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Ответ QWertY
Шимпа сегодня везде успевал: и дубль оформил, и Анчелотти послал куда подальше. Однозначно лучший игрок
Читаю третью статью, где вы «уважаемый» хейтити человека из-за цвета его кожи!
Над вами надругались темнокожие или над кем-то из вашего круга? что вы так яростно пуская слюни в бешенстве оря под одеялом в подушку пишите такие коменты!
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Ответ Софья Хороброва
а как же кореец?:
Олдбой сегодня помог Реалу
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По-моему, лучшим был Кроос)
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Дубль это хорошо. Но, мне ещё Лаймер с Мусиалой понравились. Да и Кроос в порядке.
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Гол Вини похож на гол Роналду с паса Озила)
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Тащит бразильский топарь в ЛЧ как всегда,один из главных претендентов на ЗМ)
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Внимание!!! пропал мой драгоценный пес кверти...извиняюсь заранее, просто я будку не закрыл и он выбежал да еще и без намордника. Всем кто владеет информацией или уже нашел, не стесняйтесь ее пинать. Она была непослушной.
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Хейтеры Вини из стана сливочных снова сидят в луже.
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Ответ Leganessi
Сорян, я будку не закрыл, он выбежал и еще и без намордника. Спасибо что нашел.
Следите пожалуйста за своим питомцем)
А то таких могут и усыпить 😂
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Ответ black_96@mail.ru
Следите пожалуйста за своим питомцем) А то таких могут и усыпить 😂
Боюсь, там уже ничего не поможет
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Заслужил
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а как же кореец?:
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мне очень понравился Лаймер! по мне он съел Джуда
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Ответ Роман
Номинант на ЗМ. Если пеший пару ассистов в МЛС не сделает.
Номинант, это, да. Но, у него хуже шансы из-за того, что он бразилец и не играет на чемпионате Европы. Хорошая игра Мбаппе или Беллингема или кого другого там, ставит его в затруднительно положение. Тут ему совсем надо оторваться в следующем матче и в финале ЛЧ, показать чудеса.
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