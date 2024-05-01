Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Реал» (2:2). Бразилец сделал дубль

Винисиус – лучший игрок матча «Бавария» – «Реал».

Вингер «сливочных» отметился дублем в ворота мюнхенского клуба в первом полуфинале чемпионов (2:2), прошедшем на «Альянц Арене».

УЕФА назвал бразильца лучшим игроком встречи.

Ответный матч состоится 8 мая в .

У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель