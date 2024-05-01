Винисиус признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Реал» (2:2). Бразилец сделал дубль
Винисиус – лучший игрок матча «Бавария» – «Реал».
Вингер «сливочных» отметился дублем в ворота мюнхенского клуба в первом полуфинале Лиги чемпионов (2:2), прошедшем на «Альянц Арене».
УЕФА назвал бразильца лучшим игроком встречи.
Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.
У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель
У него так же уже три дубля в плей-офф:
Два «Ливерпулю» и один «Баварии».
После Роналду и Рамоса, Винисиус стал третьим футболистом «Реала», оформившим дубль на «Альянц Арене».
Он им забил больше чем некоторым середнякам Ла Лиги
Забивает только середнякам))
Над вами надругались темнокожие или над кем-то из вашего круга? что вы так яростно пуская слюни в бешенстве оря под одеялом в подушку пишите такие коменты!
А то таких могут и усыпить 😂