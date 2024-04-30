У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель. Вингер «Реала» дважды забил «Баварии»

Винисиус – лидер по «гол+пас» в трех последних сезонах Лиги чемпионов.

Бразильский вингер «Реала» сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, второй тайм), забив с игры и с пенальти.

За три последних розыгрыша чемпионов у Винисиуса 16 голов и 15 результативных передач.

Топ-5 по этому показателю выглядит так:

1) – 31 (16+15);

2) – 28 (21+7);

3) – 25 (21+4);

4) – 23 (21+2);

5) (19+3) – 22.

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