У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель. Вингер «Реала» дважды забил «Баварии»
Винисиус – лидер по «гол+пас» в трех последних сезонах Лиги чемпионов.
Бразильский вингер «Реала» сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, второй тайм), забив с игры и с пенальти.
За три последних розыгрыша Лиги чемпионов у Винисиуса 16 голов и 15 результативных передач.
Топ-5 по этому показателю выглядит так:
1) Винисиус Жуниор – 31 (16+15);
2) Килиан Мбаппе – 28 (21+7);
3) Роберт Левандовски – 25 (21+4);
4) Эрлинг Холанд – 23 (21+2);
5) Карим Бензема (19+3) – 22.
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