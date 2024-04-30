У Винисиуса 31 (16+15) очко по «гол+пас» в трех последних сезонах ЛЧ – это лучший показатель. Вингер «Реала» дважды забил «Баварии»

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Винисиус – лидер по «гол+пас» в трех последних сезонах Лиги чемпионов.

Бразильский вингер «Реала» сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2, второй тайм), забив с игры и с пенальти.

За три последних розыгрыша Лиги чемпионов у Винисиуса 16 голов и 15 результативных передач.

Топ-5 по этому показателю выглядит так:

1) Винисиус Жуниор – 31 (16+15);

2) Килиан Мбаппе – 28 (21+7);

3) Роберт Левандовски – 25 (21+4);

4) Эрлинг Холанд  – 23 (21+2);

5) Карим Бензема (19+3) – 22.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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21 комментарий
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Кроос просто гениальный пас исполнил на Винисиуса. Браво Тони 👏👏👏
+39
-2
+37
вот типок, не растворяется как холанды, мбаппе и беллингемы в матчах уровня ТОП
+22
-2
+20
Ответ Yobo
Кроос просто гениальный пас исполнил на Винисиуса. Браво Тони 👏👏👏
После такой передачи было бы преступлением не забить.
+18
-1
+17
Ответ Chistian Jadson
Если Мадрид сделает золотой дубль, этому парню нужно дать золотой мяч
Ты погоди, там один пешеход сделает предголевую в бургер-лиге и у остальных не будет даже шанса на зм
+17
-6
+11
Если Мадрид сделает золотой дубль, этому парню нужно дать золотой мяч
+12
-2
+10
Уже 31
+9
0
+9
Ответ corazon blanco
После такой передачи было бы преступлением не забить.
Это мне напомнило голевой пас Кака на Креспо в стамбульском финале ЛЧ, но там даже еще круче бразилец разрезал защиту Ливерпуля.
+7
0
+7
Игрок больших матчей Вини, Беллигол пока против топ-соперников не всегда тащии
+6
0
+6
Ответ mqh9pzrxgf
Ты погоди, там один пешеход сделает предголевую в бургер-лиге и у остальных не будет даже шанса на зм
Уже пиарят бургер-лигу. Пешехода готовят к зм
+6
-2
+4
Ответ Yobo
Кроос просто гениальный пас исполнил на Винисиуса. Браво Тони 👏👏👏
Кроос выдал классный пасина Вини, а Модрич отдал просто гениальный, жаль Вини не забил.
+1
0
+1
Ответ Curry30
вот типок, не растворяется как холанды, мбаппе и беллингемы в матчах уровня ТОП
FACTOS
+1
0
+1
Если бы не рассовые споры, игрок конечно крутой.
0
0
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15 голевых, жесть. В плей-офф ЛЧ у него всего 17 и наравне с Месси уже. Может поставить вечный рекорд.
0
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Я с детства болею за Баварию, но то то что они продали к
Кросса Реалу это дурдом
+1
-1
0
Ответ corazon blanco
После такой передачи было бы преступлением не забить.
Бензема прошал себе такие ошибки 😁😁😁
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Ответ Yobo
Кроос просто гениальный пас исполнил на Винисиуса. Браво Тони 👏👏👏
Согласен, еще и винисиус выдернул защитника отлично, потом сам же забежал туда
0
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Ответ corazon blanco
После такой передачи было бы преступлением не забить.
Я больше переживал за пенальти.
0
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Ответ mqh9pzrxgf
Ты погоди, там один пешеход сделает предголевую в бургер-лиге и у остальных не будет даже шанса на зм
Это ты про кого ?)
0
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0
Ответ Menedreal
15 голевых, жесть. В плей-офф ЛЧ у него всего 17 и наравне с Месси уже. Может поставить вечный рекорд.
Месси в последние лет пять в плей-офф откровенно не тащил, в роли пассажира бывал, а в решающих матчах вообще был буксиром
+1
-1
0
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