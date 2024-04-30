Джан о Мбаппе: «Он лучший игрок в мире, пожалуй. Мы готовимся защищаться против него, но у «ПСЖ» есть еще Дембеле, Рамуш, Витинья, Хакими, Коло-Муани и остальные»

Эмре Джан назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Мбаппе, пожалуй, является лучшим игроком в мире. Конечно, мы готовимся, и в идеале мы должны защищаться против него вместе, как команда, но также и против остальных игроков.

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Первого мая дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.