Джан о Мбаппе: «Он лучший игрок в мире, пожалуй. Мы готовимся защищаться против него, но у «ПСЖ» есть еще Дембеле, Рамуш, Витинья, Хакими, Коло-Муани и остальные»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эмре Джан Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Витинья Гонсалу Рамуш Футбол

Эмре Джан назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Мбаппе, пожалуй, является лучшим игроком в мире. Конечно, мы готовимся, и в идеале мы должны защищаться против него вместе, как команда, но также и против остальных игроков. 

Если мы сосредоточимся только на Килиане Мбаппе, то придут Усман Дембеле, или Гонсалу Рамуш, или Витинья, или Хакими, или Коло-Муани, и все остальные. Они обладают выдающимися качествами», – сказал капитан «Боруссии».

Первого мая дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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3 комментария
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Ответ bel01
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Причем тут Беллингем?
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