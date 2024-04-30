Джексон о низкой реализации: «Я должен был забить больше, учитывая упущенные моменты. Голы придут – главное, чтобы команда была как можно выше. Когда пришел в «Челси», хотел играть в ЛЧ»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Николас Джексон Футбол

Николас Джексон высказался о реализации моментов при игре за «Челси».

«Я думаю, что должен был забивать больше, учитывая те моменты, которые я упустил. Это хорошо, но не то, чего я хотел, когда пришел сюда – [я хотел] играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У всего есть причина, и мы постараемся побороться в следующем году. Даже если бы я забил 10 или 15 голов, самое главное, чтобы команда была как можно выше и радовала болельщиков. Тогда и голы придут.

Стараюсь совершенствоваться каждый день. Самое важное – это быть доступным для команды, помогать партнерам и играть. Я много промахиваюсь, но стараюсь создавать больше моментов и забивать больше голов. Надеюсь, в следующем году все будет лучше», – сказал нападающий «Челси». 

В нынешнем сезоне АПЛ Джексон провел 30 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи. 

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3 комментария
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Как начнешь забивать так и команда будет выше )
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Голы уже пришли, правда, в ворота Челси.
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