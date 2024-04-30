Тедеско подтвердил, что Куртуа не сыграет на Евро-2024

Тибо Куртуа не сыграет на Евро-2024.

Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Голкипер порвал крестообразную связку левого колена на тренировке мадридского « » в августе 2023 года. В марте игрок перенес операцию на правом колене.

вернулся в состав «Реала» в понедельник и попал в заявку команды на первый полуфинал чемпионов против «Баварии».

Ранее Тибо лично объявил, что не сыграет на . По словам Тедеско, объявив о своем решении в декабре, Куртуа дал тренерскому штабу время на подготовку.

«Мы концентрируемся на игроках, которые в форме», – сказал тренер Бельгии.