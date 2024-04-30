Тедеско подтвердил, что Куртуа не сыграет на Евро-2024

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Тибо Куртуа Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Тибо Куртуа не сыграет на Евро-2024.

Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

Голкипер порвал крестообразную связку левого колена на тренировке мадридского «Реала» в августе 2023 года. В марте игрок перенес операцию на правом колене.

Куртуа вернулся в состав «Реала» в понедельник и попал в заявку команды на первый полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии».

Ранее Тибо лично объявил, что не сыграет на Евро-2024. По словам Тедеско, объявив о своем решении в декабре, Куртуа дал тренерскому штабу время на подготовку.

«Мы концентрируемся на игроках, которые в форме», – сказал тренер Бельгии.

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5 комментариев
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Правильно сделает если не возьмет его, Тибо почти год как не играет
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+2
Разумно, тем более в сборной проблем с голкиперами нет
+1
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+1
Ответ Chistian Jadson
Правильно сделает если не возьмет его, Тибо почти год как не играет
Сам куртуа сказал что не поедет еще зимой причем тут тренер
+1
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