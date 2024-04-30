Тедеско подтвердил, что Куртуа не сыграет на Евро-2024
Тибо Куртуа не сыграет на Евро-2024.
Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Голкипер порвал крестообразную связку левого колена на тренировке мадридского «Реала» в августе 2023 года. В марте игрок перенес операцию на правом колене.
Куртуа вернулся в состав «Реала» в понедельник и попал в заявку команды на первый полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии».
Ранее Тибо лично объявил, что не сыграет на Евро-2024. По словам Тедеско, объявив о своем решении в декабре, Куртуа дал тренерскому штабу время на подготовку.
«Мы концентрируемся на игроках, которые в форме», – сказал тренер Бельгии.