Терзич о матчах с «ПСЖ»: «Боруссия» – наименее опытная, но самая голодная команда. Нужно играть на самом высоком уровне минимум 180 минут»

Эдин Терзич высказался о противостоянии с «ПСЖ».

Завтра « » дома сыграет с « » в первом матче 1/2 финала чемпионов.

«Мы должны сделать все возможное для победы. Мы верим в свои возможности. Может, мы наименее опытная команда (из полуфиналистов – Спортс), но самая голодная. Мы должны усердно работать каждый день, чтобы попасть на «Уэмбли».

Мы знаем, что должны играть на самом высоком уровне в течение как минимум 180 минут», – сказал главный тренер «Боруссии».

отметил, что Дониэлл Мален, Марсель Забитцер и Себастьян Аллер, пропустившие несколько игр из-за травм, будут в строю.