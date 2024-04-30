Терзич о матчах с «ПСЖ»: «Боруссия» – наименее опытная, но самая голодная команда. Нужно играть на самом высоком уровне минимум 180 минут»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Себастьян Аллер Марсель Забитцер Дониэлл Мален Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич высказался о противостоянии с «ПСЖ».

Завтра «Боруссия» дома сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны сделать все возможное для победы. Мы верим в свои возможности. Может, мы наименее опытная команда (из полуфиналистов – Спортс), но самая голодная. Мы должны усердно работать каждый день, чтобы попасть на «Уэмбли».

Мы знаем, что должны играть на самом высоком уровне в течение как минимум 180 минут», – сказал главный тренер «Боруссии».

Терзич отметил, что Дониэлл Мален, Марсель Забитцер и Себастьян Аллер, пропустившие несколько игр из-за травм, будут в строю.

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