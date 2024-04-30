Макманаман о «Реале»: «Фигу, Роналдо, Зидан – никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. Забил в двух класико, выиграл Суперкубок и Ла Лигу – все на его плечах. Абсолютная звезда»
Стив Макманаман считает, что Джуд Беллингем влиятельнее Зинедина Зидана.
«В раздевалке появился Луиш Фигу. Появился R9, Феномен. Появился Зизу.
Никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. Феноменально!
Он в исключительной форме на протяжении сезона. Исключительной. Он перешел в «Реал» в 19 лет за огромные деньги. Для «Реала» этот год был переходным, потому что ушли Бензема, Азар, Асенсио. Джуд был трансфером номер один. И он справился со своей ролью.
Он забил в двух класико, выиграл Суперкубок Испании, не напрягаясь выиграл Ла Лигу, теперь играет в полуфинале Лиги чемпионов – все это на его плечах. Это абсолютная звезда», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.
Он пока еще не выиграл ЛаЛигу
Либо опять спортс пишет небылицу либо Макманаман живет в будущем 😂
Реал как всегда через контратаки.
Не самая лучшая команда выигрывает Л.Ч., но лишь та которая хитрая, изворотливая. Даже не знаю это комплимент или наоборот.
Нет вот этого чувство Вау! Будет неприятно увидеть Кубок у команды обороняющийся больше и сидя в окопе ожидая ошибки соперника либо проходя через контратаки.
А так Зидан и Фигу раскрылись уже в 24-25 лет, старт карьеры весьма невзрачным получился.