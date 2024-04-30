Макманаман о «Реале»: «Фигу, Роналдо, Зидан – никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. Забил в двух класико, выиграл Суперкубок и Ла Лигу – все на его плечах. Абсолютная звезда»

Теги Луиш Фигу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Стив Макманаман Суперкубок Испании Джуд Беллингем Футбол

Стив Макманаман считает, что Джуд Беллингем влиятельнее Зинедина Зидана.

«В раздевалке появился Луиш Фигу. Появился R9, Феномен. Появился Зизу.

Никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. Феноменально!

Он в исключительной форме на протяжении сезона. Исключительной. Он перешел в «Реал» в 19 лет за огромные деньги. Для «Реала» этот год был переходным, потому что ушли Бензема, Азар, Асенсио. Джуд был трансфером номер один. И он справился со своей ролью.

Он забил в двух класико, выиграл Суперкубок Испании, не напрягаясь выиграл Ла Лигу, теперь играет в полуфинале Лиги чемпионов – все это на его плечах. Это абсолютная звезда», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.

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25 комментариев
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И смех и грех, Биллингем и ногтя Зидана не стоит, собственно как и Феномена
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У нас есть молодой и перспективный Пиняев, и Иван Игнатьев не хуже
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да уж, сложно было заменить Азара, но он справился
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дед совсем слетел с катушек на старости лет. лол
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Этот белингхем был абсолютной амебой на поле, против Сити в двух матчах и против Барсы. Других игр его не видел, но игрок претендующий на такие деферамбы должен сделать хоть одно полезное или эффектное действие хотя б в 3 матьего играх!
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Что-то не заметил сегодня от него ничего влиятельного. Кроос монументальней.
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Ответ madaev
В 20 лет те и не нюхали Реал
Роналдо в 20 лет чемпион мира, обладатель золотого мяча, попылил в Барселоне и отпавился на повышение в серию А.
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Что он несёт
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Ответ Фан Рубина
Фигу, Роналдо и Зидан были сильнейшими, игравшими против сильных. И эти сильные вовсе не собирались так просто уступать. В эпоху же деградации футбола в европке, превращении его в бей-беги, Беллингем ваш - это средний, играющий против слабых. Оттого и заметен.
В 20 лет те и не нюхали Реал
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Постойтека🤭
Он пока еще не выиграл ЛаЛигу
Либо опять спортс пишет небылицу либо Макманаман живет в будущем 😂
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Уход Азара наоборот усилил Реал, позволив подписать хороших игроков а не имя на хорошую зп))
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Фигу с Зиданом решали все топ матчи, этот решает только с Хетафями и максимум с мертвой Барсой
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Кто то видел сегодня Беллингема на поле? Преувеличения его выступление.

Реал как всегда через контратаки.

Не самая лучшая команда выигрывает Л.Ч., но лишь та которая хитрая, изворотливая. Даже не знаю это комплимент или наоборот.

Нет вот этого чувство Вау! Будет неприятно увидеть Кубок у команды обороняющийся больше и сидя в окопе ожидая ошибки соперника либо проходя через контратаки.
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Ответ заблокированному пользователю
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Это всё что ты вспомнил про него? 🤣
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Ответ madaev
В 20 лет те и не нюхали Реал
Потому что в те времена была конкуренция среди более зрелых нюхачей. Не то, что сегодня, когда играть некому.
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Ответ Фан Рубина
Потому что в те времена была конкуренция среди более зрелых нюхачей. Не то, что сегодня, когда играть некому.
Ясно, свободен
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Ответ Митрандир цвета хаки
Этот белингхем был абсолютной амебой на поле, против Сити в двух матчах и против Барсы. Других игр его не видел, но игрок претендующий на такие деферамбы должен сделать хоть одно полезное или эффектное действие хотя б в 3 матьего играх!
Да потому что приходилось играть нападающего практически. Это не его аплуа. Теневой врыв - это да. Родриго не потянул игру в атаке справа.
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Он конечно красавчик, но не настолько.
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Ну шутник этот Макманаман
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Либо он имеет в виду игру именно в молодом возрасте (Зидан и Фигу пришли в Реал в 28-29 лет), либо его куда-то понесло))

А так Зидан и Фигу раскрылись уже в 24-25 лет, старт карьеры весьма невзрачным получился.
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Очередные ценные породы дерева с островка. Как я уже не раз писал, повторю - это аналог Деле Алли, которого так же пиарили во все щели, пока он не сдулся.
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Шимпа оказывает еще круче. Кто нибудь видел сегодня Беллингема? А Шимпа сделал дубль и вновь спас Реал
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Оказывали влияние конечно же, и Фигу и Зубастик, и особенно ЗиЗу.
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