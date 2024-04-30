Макманаман о «Реале»: «Фигу, Роналдо, Зидан – никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. Забил в двух класико, выиграл Суперкубок и Ла Лигу – все на его плечах. Абсолютная звезда»

Стив Макманаман считает, что Джуд Беллингем влиятельнее Зинедина Зидана.

«В раздевалке появился . Появился R9, Феномен. Появился Зизу.

Никто не оказывал такого влияния, как , и это в 20 лет. Феноменально!

Он в исключительной форме на протяжении сезона. Исключительной. Он перешел в «Реал» в 19 лет за огромные деньги. Для «Реала» этот год был переходным, потому что ушли Бензема, Азар, Асенсио. Джуд был трансфером номер один. И он справился со своей ролью.

Он забил в двух класико, выиграл , не напрягаясь выиграл , теперь играет в полуфинале Лиги чемпионов – все это на его плечах. Это абсолютная звезда», – сказал бывший полузащитник « » в эфире TNT Sports.