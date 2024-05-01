Анчелотти о замене Беллингема при 1:2 с «Баварией»: «У Джуда свело ногу, нужно было что-то менять, и у «Реала» были ресурсы на скамейке запасных» 

Карло Анчелотти рассказал о замене Джуда Беллингема в игре с «Баварией» (2:2).

Хавбек «Реала» покинул поле на 75-й минуте при счете 1:2 в первом матче 1/2 финала чемпионов.

«Кроос хорошо играл на протяжении всего матча. У Джуда [ ] свело ногу, поэтому, когда я делал замены, я искал свежие силы. Нужно было что-то менять, и у нас были ресурсы на скамейке запасных, которые я хотел использовать», – сказал главный тренер « ».

Джуд не может обыграть «Баварию». 9 подходов – 0 побед