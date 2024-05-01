Анчелотти о замене Беллингема при 1:2 с «Баварией»: «У Джуда свело ногу, нужно было что-то менять, и у «Реала» были ресурсы на скамейке запасных» 

Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти рассказал о замене Джуда Беллингема в игре с «Баварией» (2:2).

Хавбек «Реала» покинул поле на 75-й минуте при счете 1:2 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Кроос хорошо играл на протяжении всего матча. У Джуда [Беллингема] свело ногу, поэтому, когда я делал замены, я искал свежие силы. Нужно было что-то менять, и у нас были ресурсы на скамейке запасных, которые я хотел использовать», – сказал главный тренер «Реала».

Джуд не может обыграть «Баварию». 9 подходов – 0 побед

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий