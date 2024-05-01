Карло Анчелотти: «Бавария» предстала в своем лучшем виде, «Реал» – нет. Но мы в хорошем положении, надо постараться попасть в Лондон»
Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Баварией» (2:2) в Лиге чемпионов.
«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет. Но у нас будет возможность показать себя в следующую среду.
В первом тайме мы защищались, но с низкой интенсивностью, а во втором тайме, когда начали уступать в счете, стали прессинговать чуть больше. Было ощущение, что нам комфортно, но интенсивности не хватало.
Мы довольно хорошо завершили игру, в этом противостоянии равенство. Нам пришлось 90 минут страдать в таком месте, о котором всем известно.
Временами мы владели мячом, и «Бавария» не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим [в моменте с 1-м голом]: великолепный пас [Крооса], великолепные действия Винисиуса.
Мы в хорошем положении в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Трибуны будут гнать Реал вперёд.
Вальверде и Джуд устали, несмотря на отдых.
Кроос и Модрич — отцы, но возраст сказывается. Надо искать «восьмёрку» с хорошим пасом.
Слабый матч обоих фланговых защитников. С таким соперником это не амплуа Васкеса, пенальти совсем не обязательный привёз. Менди пожарил в лучших традициях Франа.
Возможно, Хоселу стоило выпустить пораньше.
Матч равный, хорошо, что смогли забить второй, но по обоим пропущенным есть вопросы.
У Реала кубков ну просто вагон, Бавария ну может быть, ПСЖ с этим футболом переката от Энрике, когда Барса бы в легкую прошла бы без ударения не верю, я бы не прочь если бы Боруссия забрала бы ушастого в финале с Реалом. Красиво на мой взгляд)
Художник умер и больше ничего не нарисует.
Зидан как-то сказал:"То что Барселона делает 30-40 передачами, Кроос делает одним пасом"