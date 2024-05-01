Карло Анчелотти: «Бавария» предстала в своем лучшем виде, «Реал» – нет. Но мы в хорошем положении, надо постараться попасть в Лондон»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Баварией» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет. Но у нас будет возможность показать себя в следующую среду.

В первом тайме мы защищались, но с низкой интенсивностью, а во втором тайме, когда начали уступать в счете, стали прессинговать чуть больше. Было ощущение, что нам комфортно, но интенсивности не хватало.

Мы довольно хорошо завершили игру, в этом противостоянии равенство. Нам пришлось 90 минут страдать в таком месте, о котором всем известно.

Временами мы владели мячом, и «Бавария» не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим [в моменте с 1-м голом]: великолепный пас [Крооса], великолепные действия Винисиуса.

Мы в хорошем положении в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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40 комментариев
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Ответ Андрей
Едем на Бернабеу с мыслью что зарешает опыт Нойера в 11 метровом
Не будет никаких пенок,у Баварии был шанс при счёте 2:1 развить успех,но почему-то не стали,Реал на СБ не упустит возможность выйти в финал)
+20
-5
+15
Едем на Бернабеу с мыслью что зарешает опыт Нойера в 11 метровом
+20
-10
+10
Ответ Андрей
Едем на Бернабеу с мыслью что зарешает опыт Нойера в 11 метровом
Как раз в отбитии пенальти Нойер слаб, даже не вспомню, когда он последний раз отражал пенальти в игре. Был уверен, что Винисиус забьет, хотя удар был практически по центру.
+15
-5
+10
Пора и Реалу в этой ЛЧ начинать показывать свою лучшую игру. Пока, что в этих плей-офф они не разу не были сильнее соперника в командной игре. Невозможно вечно выезжать на индивидуальном мастерстве и характере своих игроков. Домашний матч против Баварии -идеальный момент для этого.
+11
-5
+6
Карло, надо тебя красиво на пенсию проводить! С ушастым. И все для этого есть. Давай, маэстро, последний танец!)
+9
-4
+5
«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили 2 гола» -нихеровый НАШ момент😏 Новостник хорошш)
+5
0
+5
Ответ &_Bishep_&
Пора и Реалу в этой ЛЧ начинать показывать свою лучшую игру. Пока, что в этих плей-офф они не разу не были сильнее соперника в командной игре. Невозможно вечно выезжать на индивидуальном мастерстве и характере своих игроков. Домашний матч против Баварии -идеальный момент для этого.
А как они тогда взяли лч 21/22 ???
+4
-1
+3
Ответ Эдуард Романов
Как будто до этого матча Реал играл иначе, автобус поставили и на бегунков своих закидываешь , а они там что нибудь сообразят
Сегодня хоть один гол был так забит?
+6
-3
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Карло, надо тебя красиво на пенсию проводить! С ушастым. И все для этого есть. Давай, маэстро, последний танец!)
Не надо таких слов. Клоппа уже допровожались(
+3
0
+3
Папа Карло просто обязан лучше подготовиться к матчу на Сантьяго Бернабеу.
Трибуны будут гнать Реал вперёд.
+4
-1
+3
Ответ МБ14
Как раз в отбитии пенальти Нойер слаб, даже не вспомню, когда он последний раз отражал пенальти в игре. Был уверен, что Винисиус забьет, хотя удар был практически по центру.
Дискуссионный момент, наверное в сравнении с Буффоном он хуже, но 17 отражённых пенок за карьеру - неплохой результат. Например, ван дер Сар был никаким для серии пенальти, а вот Нойер норм.
+4
-2
+2
Не надо парковать автобус после 1:0, когда соперник просел. Нужно идти за вторым. В который раз футбольный Бог наказывает «Реал». Цепляться за полумоменты и выжимать максимум. А не сушить игру уже в первом тайме.

Вальверде и Джуд устали, несмотря на отдых.

Кроос и Модрич — отцы, но возраст сказывается. Надо искать «восьмёрку» с хорошим пасом.

Слабый матч обоих фланговых защитников. С таким соперником это не амплуа Васкеса, пенальти совсем не обязательный привёз. Менди пожарил в лучших традициях Франа.

Возможно, Хоселу стоило выпустить пораньше.

Матч равный, хорошо, что смогли забить второй, но по обоим пропущенным есть вопросы.
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Бавария мощно начала второй тайм, чему подтверждение два заьитые гола. Карло вовремя убрал Начо и вернул Тчуамени в центр защиты. Начо конечно уважаемый игрок в команде. Но при всем уважение к нему он не тянет на подобные игры как защитник. Надеючь ко второй игре Милитао вернется.
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Бел физически тяжёлый был, как показалось. Отдохнуть бы ему до ответного матча
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+1
Ответ Real_v_dushe
Дискуссионный момент, наверное в сравнении с Буффоном он хуже, но 17 отражённых пенок за карьеру - неплохой результат. Например, ван дер Сар был никаким для серии пенальти, а вот Нойер норм.
настолько был никаким что выиграл серию у Чеха
+1
0
+1
Вот в этом году если честно даже не знаю за кого притопить)пока мой Ювентус идет на дно с Алегри😂
У Реала кубков ну просто вагон, Бавария ну может быть, ПСЖ с этим футболом переката от Энрике, когда Барса бы в легкую прошла бы без ударения не верю, я бы не прочь если бы Боруссия забрала бы ушастого в финале с Реалом. Красиво на мой взгляд)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Карло, надо тебя красиво на пенсию проводить! С ушастым. И все для этого есть. Давай, маэстро, последний танец!)
У него пенсия в следующем году, значит надо брать две ЛЧ
+1
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По поводу Анчелотти..
Художник умер и больше ничего не нарисует.
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Ответ Эдуард Романов
Как будто до этого матча Реал играл иначе, автобус поставили и на бегунков своих закидываешь , а они там что нибудь сообразят
Какой бред. Кто это плюсует, можно узнать?)
+6
-5
+1
Ответ Эдуард Романов
Как будто до этого матча Реал играл иначе, автобус поставили и на бегунков своих закидываешь , а они там что нибудь сообразят
Если бы все были пешеходами, то это был бы не футбол, а как её там .... "тики-така", что в переводе означает "перекати поле".
Зидан как-то сказал:"То что Барселона делает 30-40 передачами, Кроос делает одним пасом"
+2
-1
+1
Ответ &_Bishep_&
Пора и Реалу в этой ЛЧ начинать показывать свою лучшую игру. Пока, что в этих плей-офф они не разу не были сильнее соперника в командной игре. Невозможно вечно выезжать на индивидуальном мастерстве и характере своих игроков. Домашний матч против Баварии -идеальный момент для этого.
Показать лучшую игру и вылететь - вот это была бы ирония)
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Ответ los merengues
Какой бред. Кто это плюсует, можно узнать?)
Мультиводы
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Мадрид играл как после бани. Вяло и ни о чем. Анчи давно уже не мастер и в решающие стадии видна его трусость. По сути Тухель сегодня его переиграл, что удивительно.
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Ответ &_Bishep_&
Пора и Реалу в этой ЛЧ начинать показывать свою лучшую игру. Пока, что в этих плей-офф они не разу не были сильнее соперника в командной игре. Невозможно вечно выезжать на индивидуальном мастерстве и характере своих игроков. Домашний матч против Баварии -идеальный момент для этого.
Именно в командной игре они переиграли Сити, не позволив им в атаке то, на что они рассчитывали. Ну а голы это всегда индивидуальное мастерство отдельных игроков.
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Ответ Anya Belova
А как они тогда взяли лч 21/22 ???
Вот это была невероятная одиссея! Головокружительные и остросюжетные приключения банды Бензема- Модрича и друзей. Готовый сценарий для кино.
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Ответ Петрович
Именно в командной игре они переиграли Сити, не позволив им в атаке то, на что они рассчитывали. Ну а голы это всегда индивидуальное мастерство отдельных игроков.
Я бы не сказал, что они Сити прям уж "переиграли". Не думаю, что изначально план был на выход в полуфинал через серию пенальти.
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