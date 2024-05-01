Карло Анчелотти: «Бавария» предстала в своем лучшем виде, «Реал» – нет. Но мы в хорошем положении, надо постараться попасть в Лондон»

Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Баварией» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Наш момент настал в начале второго тайма, и именно тогда мы пропустили два гола. Соперник предстал в своем лучшем виде, а мы, думаю, нет. Но у нас будет возможность показать себя в следующую среду.

В первом тайме мы защищались, но с низкой интенсивностью, а во втором тайме, когда начали уступать в счете, стали прессинговать чуть больше. Было ощущение, что нам комфортно, но интенсивности не хватало.

Мы довольно хорошо завершили игру, в этом противостоянии равенство. Нам пришлось 90 минут страдать в таком месте, о котором всем известно.

Временами мы владели мячом, и « » не оказывала особого давления. Оставались свободные зоны. У них была достаточно высокая линия обороны, и мы воспользовались этим [в моменте с 1-м голом]: великолепный пас [ ], великолепные действия .

Мы в хорошем положении в и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.