Винисиус забивает в 1/2 финала ЛЧ три сезона подряд. У вингера «Реала» дубль в ворота «Баварии» и по 1 голу «Манчестер Сити» – в 2022-м и 2023-м

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор забивает голы в полуфиналах Лиги чемпионов три года подряд.

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. 

Вингер мадридцев Винисиус стал автором дубля в этой игре. 

Таким образом, 23-летний игрок забивает голы в полуфиналах Лиги чемпионов три года подряд: в 2022 и 2023 году он забил по голу в ворота «Манчестер Сити». 

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15 комментариев
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Решала в больших матчах, продолжает дело Криштиану и Бензема
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До него в ворота Баварии дубль оформляли только Криш и Рамос. Неслабая у Вини компания.
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Ответ Арман Царнаев
Почему на матч тв обсудили всех игроков матча, даже Ламмера, но не разу не упомянули фамилию, с участием которого было 2 из 4 ключевых моментов матча, пенальти и пропустил в ближний угол. В ближний угол Карл!!! Пропуск в ближний это всегда упоминается в комментариях о матчах. Это дно, господа !!!!!!!
Так его до 1/4 даже в голосования за лучших игроков в ТГ канале Матча не добавляли. Походу дискредитация армии, хз
+5
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Винисиус: «Пас Крооса? Мы много тренировали этот аспект.
Я хорошо знаю Тони, и он знает меня. С ним все становится проще.
Теперь пришло время вывести «Мадрид» туда, где ему положено быть — в финал!».
+5
-3
+2
Почему на матч тв обсудили всех игроков матча, даже Ламмера, но не разу не упомянули фамилию, с участием которого было 2 из 4 ключевых моментов матча, пенальти и пропустил в ближний угол. В ближний угол Карл!!! Пропуск в ближний это всегда упоминается в комментариях о матчах. Это дно, господа !!!!!!!
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Продолжает дело Великого!🐐🇵🇹💪
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Где наша Месси!Позор!!!
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Идеальный пример, что не нужно слушать хейт и надо продолжать максимзировать свои качества. Сезон 18/19 был у него первый и как он вырос после него
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Гроза топ клубов
Если будет сосредоточен только на футболе будет лютой имбой)
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Просто бегунок говорили они... А конкретно один совсем недавно аватарку на эмблему Баварии сменил и ходит и 😭😭😭
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Игрок больших матчей, не то что меси, который проподает в важных матчах.
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Бразилец подходит к самому важному отрезку сезона в отличной форме 🔥 ждем еще голов
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Винисиус хорош и стабилен. Делает результат.
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Ответ Lif Sk
Идеальный пример, что не нужно слушать хейт и надо продолжать максимзировать свои качества. Сезон 18/19 был у него первый и как он вырос после него
Его рассвет начался в сезоне 21-22.

До этого его ненавидили и выгоняли
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