Винисиус забивает в 1/2 финала ЛЧ три сезона подряд. У вингера «Реала» дубль в ворота «Баварии» и по 1 голу «Манчестер Сити» – в 2022-м и 2023-м
Винисиус Жуниор забивает голы в полуфиналах Лиги чемпионов три года подряд.
«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Вингер мадридцев Винисиус стал автором дубля в этой игре.
Таким образом, 23-летний игрок забивает голы в полуфиналах Лиги чемпионов три года подряд: в 2022 и 2023 году он забил по голу в ворота «Манчестер Сити».
Я хорошо знаю Тони, и он знает меня. С ним все становится проще.
Теперь пришло время вывести «Мадрид» туда, где ему положено быть — в финал!».
Если будет сосредоточен только на футболе будет лютой имбой)
До этого его ненавидили и выгоняли