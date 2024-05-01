Винисиус забивает в 1/2 финала ЛЧ три сезона подряд. У вингера «Реала» дубль в ворота «Баварии» и по 1 голу «Манчестер Сити» – в 2022-м и 2023-м

Винисиус Жуниор забивает голы в полуфиналах Лиги чемпионов три года подряд.

« » сыграла вничью с « » (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Вингер мадридцев стал автором дубля в этой игре.

Таким образом, 23-летний игрок забивает голы в полуфиналах чемпионов три года подряд: в 2022 и 2023 году он забил по голу в ворота « ».