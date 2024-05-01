Томас Тухель: «Ощущения странные, «Реал» превратил два момента в два гола. «Баварии» надо было забивать третий»
Томас Тухель хотел бы, чтобы «Бавария» забила «Реалу» больше голов (2:2).
«Мы здорово начали игру и могли открыть счет уже на первой минуте. После этого мы перестали следовать плану. Мы пропустили, и все усложнилось.
Во втором тайме ситуация улучшилась, мы стали играть более решительно. Мы сделали счет 2:1 и имели еще много моментов – надо было забивать третий гол.
Ощущения странные. Соперник превратил два момента в два гола.
Ситуация ясная: победа в Мадриде – и поездка на «Уэмбли». Для меня шансы по-прежнему 50 на 50. Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Amazon Prime.
Такие ошибки, как при первом голе, не совершают на таком уровне казалось бы.
В голове не укладывается, как такое может творить защитник.)))
Когда Реал говорил, что они должны были побеждать мешок?
И кто получается сектант?
Xg 1.73 - 1.28
Удары 11 (5) - 5 (4)
Владение 51 -49
Угловые 6 - 5
В целом, считаю равный более-менее матч и справедливый результат, при минимальном игровом перевесе Баварии. Но уж никак не Реала.