Томас Тухель: «Ощущения странные, «Реал» превратил два момента в два гола. «Баварии» надо было забивать третий»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель хотел бы, чтобы «Бавария» забила «Реалу» больше голов (2:2).

«Мы здорово начали игру и могли открыть счет уже на первой минуте. После этого мы перестали следовать плану. Мы пропустили, и все усложнилось.

Во втором тайме ситуация улучшилась, мы стали играть более решительно. Мы сделали счет 2:1 и имели еще много моментов – надо было забивать третий гол.

Ощущения странные. Соперник превратил два момента в два гола.

Ситуация ясная: победа в Мадриде – и поездка на «Уэмбли». Для меня шансы по-прежнему 50 на 50. Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Amazon Prime.

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39 комментариев
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Парень из Кореи решает.)))
Такие ошибки, как при первом голе, не совершают на таком уровне казалось бы.
В голове не укладывается, как такое может творить защитник.)))
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+17
Ригоберка, ну заплачь
+23
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+15
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Я давно замечаю твои комментарии и постоянно команда за которую ты болеешь проигрывает, лучшее что ты можешь сделать, это болеть за Реал, переиграй судьбу. Поставь аватарку Реала и болей за них.
+22
-7
+15
Ответ Эркинбек Апаканов
Какие моменты он имеет ввиду?
Игру нужно смотреть, что бы глупые вопросы не задавать!!!
+11
-5
+6
Баварии бы Сона подписать, тогда Кейн заиграет. Вот это была бы атака - Сон-Кейн-Сане. Думаю, Байер даже бы не выстоит
+4
0
+4
Ответ Homelander_666
Бавария имела моменты, но и Мадрид не забил парочку своих ( удары Крооса и Вини). Кстати, у Реала больше Xg. У любителей статистики сейчас внутренний диссонанс.
Ну ты бы хоть кликнул на ссылку на матч хотя бы, перед тем, как про xG писать. На sports.ru 1.73 против 1.28 в пользу Баварии. На других цифры чуть другие, но тоже в пользу Баварии.
+5
-2
+3
Ответ Homelander_666
Он вместе с хавигави за всех кубарсиков отдувается. Завтра в школу, поэтому все пошли спать, а эти двое решили похулиганить и лечь спать позже.
Завтра выходной день у школьников
+4
-1
+3
Равна игра и моментов одинаково создали.
+5
-3
+2
Ответ SexyCow
А почему про ХГ не говорили в матча Сити ? Когда выигрывает Реал то с плохим ХГ он не важем, а когда у Реала выше ХГ, то это показатель. Вы реально сектанты.
Так это тухель говорит про то, что должны были выйграть, хотя xg меньше
Когда Реал говорил, что они должны были побеждать мешок?
И кто получается сектант?
+3
-1
+2
Ответ SexyCow
А почему про ХГ не говорили в матча Сити ? Когда выигрывает Реал то с плохим ХГ он не важем, а когда у Реала выше ХГ, то это показатель. Вы реально сектанты.
Кто не говорит, о чем ты? С Сити разница тоже в XG была, на 1 гол те больше наиграли (хотя по явным голевым 3-3), но никто и не говорил что там Реал доминировал
+2
0
+2
Ответ Тоби Сайлоф
Ригоберка, ну заплачь
Он вместе с хавигави за всех кубарсиков отдувается. Завтра в школу, поэтому все пошли спать, а эти двое решили похулиганить и лечь спать позже.
+2
-1
+1
Ответ VuNePonimaete
У любителей считать xG в матчах Мадрида сегодня произошёл сбой в матрице: 1.7 - 2.08 в пользу Реала
Господи, да кликни ты по ссылке вверху, перед тем как писать. На sports.ru 1.73 против 1.28 в пользу Баварии. На других цифры чуть другие, но тоже в пользу Баварии.
+3
-2
+1
Бавария имела моменты, но и Мадрид не забил парочку своих ( удары Крооса и Вини). Кстати, у Реала больше Xg. У любителей статистики сейчас внутренний диссонанс.
+8
-7
+1
Ответ Sergey
Парень из Кореи решает.))) Такие ошибки, как при первом голе, не совершают на таком уровне казалось бы. В голове не укладывается, как такое может творить защитник.)))
Упамекано с «Сити» напривозил куда эпичнее.
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Ответ Шем
А как же Удар Крооса, голевой момент Вини? Матч был равный, Тухель тут не прав.
В целом равный, но по xG у Баварии преимущество.
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Ответ Sergey
Парень из Кореи решает.))) Такие ошибки, как при первом голе, не совершают на таком уровне казалось бы. В голове не укладывается, как такое может творить защитник.)))
Хорошо они ещё Хвичу не взяли за 100 лямов
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Ответ SexyCow
Я давно замечаю твои комментарии и постоянно команда за которую ты болеешь проигрывает, лучшее что ты можешь сделать, это болеть за Реал, переиграй судьбу. Поставь аватарку Реала и болей за них.
не подсказывай
+1
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0
Ответ SexyCow
А почему про ХГ не говорили в матча Сити ? Когда выигрывает Реал то с плохим ХГ он не важем, а когда у Реала выше ХГ, то это показатель. Вы реально сектанты.
Статистика не врёт, матч был максимально равным и результат справедлив. В случае же с Сити надо понимать, что Реал по xG быстро наиграл на свой гол и выигрывая играл по счёту. Именно этот отрезок и был там определяющим для итога по xG матча. Когда Сити всё-таки забил, то оставшаяся часть матча, включая допвремя была по xG равной, даже с небольшим преимуществом у Реала. Сити не забил свои 2 гола в период с 25 по 85 минуту по xG и в итоге проиграл. Так бывает, но это не нелогично, потому что вторая команда это время играла по счёту.
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Ответ Yoursistersboyfriend
Ахахаха забавно, только там еще Винисиус и Кроос имели отличные шансы, но Нойер спас. И по XG Реал переиграл Баварию
Вы хоть посмотрите статистику, перед тем как писать.
Xg 1.73 - 1.28
Удары 11 (5) - 5 (4)
Владение 51 -49
Угловые 6 - 5
В целом, считаю равный более-менее матч и справедливый результат, при минимальном игровом перевесе Баварии. Но уж никак не Реала.
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Ответ Roja
И где он там третий мог забить Пускай скажет спасибо, что ошиблись при первом
Дайер два раза на корнерах выпрыгнул и это вроде всё. Он имеет ввиду, Сане и Джамалу надо было продолжать на скоростях разрывать полуфланги.
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Как всегда Кейн в таких матчах пропадает, пока кто-то не заработает пенку для него)
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Ответ dennis1988
Как всегда Кейн в таких матчах пропадает, пока кто-то не заработает пенку для него)
Кейн нормально сыграл, хоть с игры не забил. И на себя собирал, и в подыгрыше норм. Огромный контраст с тем же Холландом.
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Ответ ZaSvabody
Господи, да кликни ты по ссылке вверху, перед тем как писать. На sports.ru 1.73 против 1.28 в пользу Баварии. На других цифры чуть другие, но тоже в пользу Баварии.
А спортс.ру откуда взял стату? На флешскоре цифры 1.7 - 2
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