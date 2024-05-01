Томас Тухель: «Ощущения странные, «Реал» превратил два момента в два гола. «Баварии» надо было забивать третий»

Томас Тухель хотел бы, чтобы «Бавария» забила «Реалу» больше голов (2:2).

«Мы здорово начали игру и могли открыть счет уже на первой минуте. После этого мы перестали следовать плану. Мы пропустили, и все усложнилось.

Во втором тайме ситуация улучшилась, мы стали играть более решительно. Мы сделали счет 2:1 и имели еще много моментов – надо было забивать третий гол.

Ощущения странные. Соперник превратил два момента в два гола.

Ситуация ясная: победа в – и поездка на «Уэмбли». Для меня шансы по-прежнему 50 на 50. Посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире Amazon Prime.