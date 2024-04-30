«Даже Люцифер не смотрит женский футбол. У девушек есть сильные стороны, но их футбол мне не нравится». Стример WestCOL о женской Кингс Лиге

Теги женский футбол девушки и спорт медийный футбол девушки и медиафутбол Кингс Лига Медиафутбол

Стример WestCOL высказался о возможном появлении женской Кингс Лиги в Америке.

WestCOL – колумбийский стример, обладающий аудиторией в 2,4 млн подписчиков в личном инстаграме.

Он является одним из руководителей команды «Вест Сантос» в американской Кингс Лиге.

– Хочешь ли ты возглавить одну из женских команд в Куинз Лиге?

– Ты думаешь, я залезу в женскую Кингс Лигу? Я не могу, черт возьми, совершить такую ​​большую ошибку. Даже Люцифер не смотрит женский футбол.

У женщин есть свои сильные стороны, но их футбол мне не нравится. Женщины хорошо умеют готовить по утрам, подметать по вечерам, мыть посуду в субботу... – заявил стример.

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9 комментариев
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Человеку надо срочно давать опровержение, иначе фемины его засудят и обанкротят!
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Девушки хорошо выступают в гимнастике, синхронном плавании, фигурном катании ,в отдельных дисциплинах легкой атлетики. Но конкретно в футбол отбирают, такое ощущение, самых плохо координированных. Невозможно это всерьёз воспринимать.
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А почему женская лига называется КИНГС, а не КВИНС?
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Ну, Монинг Стар точно бы не прочь оказаться в женской раздевалке футболисток)
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🤣🤣🤣
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Футбол как и другие прям контактные виды спорта где есть борьба и стыки это просто мужское дело, у нас так заложено природой, и даны возможности для этого. Когда женщины занимаются этим, увы это выглядит нелепо и просто не смотрибельно от слова совсем. Зато есть куча видов спорта где как раз царствуют женщины, в основном это виды спорта требующих женской гибкости, ловкости и грации и вот тут уже мужики выглядят нелепо. Вообщем каждому своё, только женщины никак не хотят это понять.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Человеку надо срочно давать опровержение, иначе фемины его засудят и обанкротят!
Не надо.
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Ответ Anionlook
А почему женская лига называется КИНГС, а не КВИНС?
а почему квинс?
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