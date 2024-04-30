«Даже Люцифер не смотрит женский футбол. У девушек есть сильные стороны, но их футбол мне не нравится». Стример WestCOL о женской Кингс Лиге

Стример WestCOL высказался о возможном появлении женской Кингс Лиги в Америке.

WestCOL – колумбийский стример, обладающий аудиторией в 2,4 млн подписчиков в личном инстаграме.

Он является одним из руководителей команды «Вест Сантос» в американской Кингс Лиге.

– Хочешь ли ты возглавить одну из женских команд в Куинз Лиге?

– Ты думаешь, я залезу в женскую Кингс Лигу? Я не могу, черт возьми, совершить такую ​​большую ошибку. Даже Люцифер не смотрит женский футбол.

У женщин есть свои сильные стороны, но их футбол мне не нравится. Женщины хорошо умеют готовить по утрам, подметать по вечерам, мыть посуду в субботу... – заявил стример.