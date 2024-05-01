Оуэн о «Бавария» – «Реал»: «Победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Мадрида» преимущество»

Теги Бавария Майкл Оуэн бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Майкл Оуэн считает, что победитель пары «Бавария» – «Реал» выиграет ЛЧ.

«Бавария» и «Реал» сыграли вничью (2:2) в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Лично я считаю, что победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Реала» сейчас преимущество», – сказал бывший игрок «Реала» Майкл Оуэн.

Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде.

«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. Немного странная игра – голы забивали, когда никто их не ждал». Ходдл об 1/2 ЛЧ

«Реал» 8 матчей не проигрывает «Баварии» – с 2012 года. У мадридцев 6 побед и 2 ничьих за это время

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10 комментариев
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Эти все прогнозы, пшик! Единственный 100 % всегда от Жоры Черданцева.
Если он назовёт победителя, даже за несколько минут матча, это приговор.
Пускай тогда пожелает победы баварцам!
+9
-1
+8
Нет никакого преимущества. Бавария - великий клуб и на Бернабеу все начнется с чистого листа.
+7
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+7
Ответ Aidar Mukushev
Так вроде говорили про победителя Реал - Сити 😁
Оуэн через пару недель: «Победитель финала лч станет победителем лч»
+7
0
+7
Так вроде говорили про победителя Реал - Сити 😁
+3
-1
+2
Ответ Aidar Mukushev
Так вроде говорили про победителя Реал - Сити 😁
Последние 3 встречи когда Реал проходил Баварию, выигрывал ЛЧ.
+3
-1
+2
Равная игра но Бавария была чуть лучше
+1
-1
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А ПСЖ? Не согласен.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Последние 3 встречи когда Реал проходил Баварию, выигрывал ЛЧ.
Еще немного фактов,каждый раз,когда Реал выбивал действующего чемпиона ЛЧ,они забирали ЛЧ)
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Ответ donatodonatore
А ПСЖ? Не согласен.
Битва Мбаппа против Винисиуса была бы эпичная.
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