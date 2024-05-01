Оуэн о «Бавария» – «Реал»: «Победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Мадрида» преимущество»
Майкл Оуэн считает, что победитель пары «Бавария» – «Реал» выиграет ЛЧ.
«Бавария» и «Реал» сыграли вничью (2:2) в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Лично я считаю, что победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Реала» сейчас преимущество», – сказал бывший игрок «Реала» Майкл Оуэн.
Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде.
«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. Немного странная игра – голы забивали, когда никто их не ждал». Ходдл об 1/2 ЛЧ
«Реал» 8 матчей не проигрывает «Баварии» – с 2012 года. У мадридцев 6 побед и 2 ничьих за это время
Если он назовёт победителя, даже за несколько минут матча, это приговор.
Пускай тогда пожелает победы баварцам!