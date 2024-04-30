В АПЛ могут ввести объяснения решений ВАР на стадионе со следующего сезона. Об этом сообщил глава судей Уэбб

В АПЛ могут внедрить объяснения решений ВАР на стадионе во время матча.

Со следующего сезона в арбитры могут начать объяснять решения ВАР во время игры. Об этом рассказал глава судей АПЛ Говард Уэбб на шоу Match Officials Mic’d Up.

«Это действительно требует улучшения, не так ли? Когда вы слышите аудиозапись на подобных шоу, то лучше понимаете, что происходит; все становится очевидным. Мы ищем способы внедрить это на стадионе [во время игры].

Одна из вещей, которую вы, возможно, видели на турнирах , таких как чемпионат мира по футболу среди женщин, – это объяснения от арбитров, которые появляются на экране [на стадионе]. Поэтому мы рассматриваем это, и мы открыты к тому, чтобы использовать этот опыт в АПЛ.

Для судьи было бы действительно полезно иметь возможность поговорить со всеми людьми на стадионе – [объяснить] логику решения», – сказал .