В АПЛ могут ввести объяснения решений ВАР на стадионе со следующего сезона. Об этом сообщил глава судей Уэбб

Теги премьер-лига Англия ФИФА судьи Говард Уэбб видеоповторы технологии ЧМ по футболу среди женщин Футбол

В АПЛ могут внедрить объяснения решений ВАР на стадионе во время матча.

Со следующего сезона в АПЛ арбитры могут начать объяснять решения ВАР во время игры. Об этом рассказал глава судей АПЛ Говард Уэбб на шоу Match Officials Mic’d Up.

«Это действительно требует улучшения, не так ли? Когда вы слышите аудиозапись на подобных шоу, то лучше понимаете, что происходит; все становится очевидным. Мы ищем способы внедрить это на стадионе [во время игры].

Одна из вещей, которую вы, возможно, видели на турнирах ФИФА, таких как чемпионат мира по футболу среди женщин, – это объяснения от арбитров, которые появляются на экране [на стадионе]. Поэтому мы рассматриваем это, и мы открыты к тому, чтобы использовать этот опыт в АПЛ.

Для судьи было бы действительно полезно иметь возможность поговорить со всеми людьми на стадионе – [объяснить] логику решения», – сказал Говард Уэбб.

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15 комментариев
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Ответ xQcoW
Прям под НБА косят
Вообще-то под РПЛ
+24
0
+24
Ждём в следующем сезоне 30 минут добавленного времени к матчу. За разговоры арбитра со стадионом.
+12
-2
+10
Это огромный шаг вперёд!
+3
-1
+2
все таки смотрят РПЛ в Англии
+3
-1
+2
Это ерунда.
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Ну пока не очень понятно, что значит "объяснять". Вот вам пример объяснение фола, перед 3-м (незащитанным) голом Челси в матче с Астон Вилой: "Бадиашиль совершает толчок против оппонента, тем самым нарушает правила". Довольны? Нет? А что я ещё могу объяснять вам и как это изменит то, что видите вы?
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Английские судьи давно уже не тянут уровень премьер-лиги, объяснения вряд ли помогут. Проще привлекать судей из других чемпионатов.
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А как они помощь Сити будут объяснять?
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Очень круто что АПЛ старается идти в авангарде нововведений.
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Ответ Мартинелли
в РПЛ только объявляют, а объяснений решений не говорят
Я думаю у них также будет. Врядли много текста будет. Подобие рпл скорее всего
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Ответ BZB
Английские судьи давно уже не тянут уровень премьер-лиги, объяснения вряд ли помогут. Проще привлекать судей из других чемпионатов.
Ну Петров с Башировым не поедут уже, остался Казарцев...
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