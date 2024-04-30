Игонин считает, что Семак может стать «русским Фергюсоном»: «А кто, если не он? Для чемпионства нужна стратегия, которой придерживается «Зенит». Хорошо, что клуб не дергается»

Теги Зенит Сергей Семак Алексей Игонин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Алексей Игонин поддержал решение «Зенита» продлить договор с главным тренером.

– «Зенит» развивается планомерно. Продлить контракт с Семаком – абсолютно продуманное решение. Клуб двигается согласно плану.

Понятно, что сейчас неудачные результаты, но решение предложить новый контракт, вероятнее всего, было принято еще до тех матчей.

Хорошо, что клуб не дергается. Сколько было разговоров по поводу ухода Ивича из «Краснодара». Чтобы стать чемпионом, нужна стратегия, которой придерживается «Зенит». Петербуржцы будут фаворитами в борьбе за чемпионство и в следующем сезоне – это объективно.

– Доработает ли Сергей Семак до 2030 года?

– Очень сложно сказать, потому что все быстро меняется. 2030 год – это очень далеко. Но Сергей Богданович должен понимать, что в любой момент он может уйти, если это будет лучше для клуба.

– Семак может стать русским Фергюсоном?

– Конечно может. В нынешних реалиях – а кто, если не Семак? Когда нас допустят до международных соревнований, все может поменяться. Российским клубам тяжело работать, когда действует бан, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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7 комментариев
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до 30-го? Ерохина, на 87 минуте, будут выносить на носилках.
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"А кто, если не он?" Какая знакомая фраза. Кто-то засиделся уже
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ну если семак также наладит работу с судьями как и Фергюссон, то конечно, станет такой же легендой
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Фергюсон тренировал и руководил по сути МЮ а Семак даже как тренер амеба
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Смешное сравнение
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Ответ Breadslicer88
ну если семак также наладит работу с судьями как и Фергюссон, то конечно, станет такой же легендой
Непроходимость - тяжелое состояние, сочувствую!
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