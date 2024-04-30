ЭСК поддержала решение Цыганка не давать «Пари НН» пенальти в конце игры с «Локомотивом»: «Шнапцев преувеличил последствия контакта, упав неестественным образом»

ЭСК разобрала работу Сергея Цыганка на матче «Пари НН» – «Локомотив».

Экспертно-судейская комиссия опубликовала решение по обращениям обеих команд после матча 21-го тура Мир .

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» №5 в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» №23 в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, вследствие которого нападающий естественным образом упал на газон.

Ввиду наличия оснований для наказуемости действий защитника команды «Локомотив» комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.

Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №27 при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока « », который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живоглядов не думает о безопасности соперника. Данный контакт, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти после просмотра данного игрового эпизода на мониторе. Также большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 90+8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №21 Марио Митая за майку атакующего игрока команды «Пари НН» №70 Максима Шнапцева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемой, так как не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сказано в решении.