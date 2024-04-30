«Ювентус» связался с «ПСЖ» насчет аренды Угарте
«Ювентус» заинтересован в подписании Мануэля Угарте.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят взять полузащитника «ПСЖ» в аренду – такой вариант позволит потратить существенную сумму на другого центрального полузащитника. Туринский клуб уже связался с парижанами.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» не собирается отпускать уругвайца на правах аренды.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Франции и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.