«Ювентус» связался с «ПСЖ» насчет аренды Угарте

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Мануэль Угарте Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» заинтересован в подписании Мануэля Угарте.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» хотят взять полузащитника «ПСЖ» в аренду – такой вариант позволит потратить существенную сумму на другого центрального полузащитника. Туринский клуб уже связался с парижанами.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» не собирается отпускать уругвайца на правах аренды.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Франции и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Так здорово смотрелся в начале сезона и так блекло проводит вторую часть. Для Ювентуса такой боец с хорошей культурой паса точно был бы не лишним.
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Смешно смешно 1 апреля вроде позади ))
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Прочитал Угальде
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