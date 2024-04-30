Испанию могут отстранить за вмешательство властей в футбол. Правительство создало комитет во главе с Дель Боске для контроля RFEF – ФИФА и УЕФА требуют объяснений

Испания может быть серьезно наказана за вмешательство правительства в футбол.

На прошлой неделе испанские власти сформировали специальный комитет во главе с экс-тренером , задача которого заключается в том, чтобы контролировать деятельность Королевской испанской футбольной федерации на фоне смены президента и кризиса в организации.

As сообщает, что и обеспокоены ситуацией и потребовали объяснений от Высшего спортивного совета Испании. Не позднее пятницы им должен быть направлен ответ с указанием юридических и правовых оснований формирования комитета, списка его членов, описания полномочий и взаимоотношений с принимающими решения органами федерации.

Если пояснения удовлетворят УЕФА и ФИФА, то они не станут вмешиваться и продолжат наблюдать за развитием событий. Если нет – действия правительства, вероятно, будут признаны вмешательством в деятельность RFEF, что приведет к отстранению испанских клубов и сборных от международных соревнований, а также отмене участия в проведении .