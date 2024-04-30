Испанию могут отстранить за вмешательство властей в футбол. Правительство создало комитет во главе с Дель Боске для контроля RFEF – ФИФА и УЕФА требуют объяснений

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Испания может быть серьезно наказана за вмешательство правительства в футбол.

На прошлой неделе испанские власти сформировали специальный комитет во главе с экс-тренером Висенте Дель Боске, задача которого заключается в том, чтобы контролировать деятельность Королевской испанской футбольной федерации на фоне смены президента и кризиса в организации.

As сообщает, что УЕФА и ФИФА обеспокоены ситуацией и потребовали объяснений от Высшего спортивного совета Испании. Не позднее пятницы им должен быть направлен ответ с указанием юридических и правовых оснований формирования комитета, списка его членов, описания полномочий и взаимоотношений с принимающими решения органами федерации.

Если пояснения удовлетворят УЕФА и ФИФА, то они не станут вмешиваться и продолжат наблюдать за развитием событий. Если нет – действия правительства, вероятно, будут признаны вмешательством в деятельность RFEF, что приведет к отстранению испанских клубов и сборных от международных соревнований, а также отмене участия Испании в проведении ЧМ-2030.

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35 комментариев
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Да ничего им не будет. Это кого надо вмешательство.
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-3
+50
Ответ Metalloid
И Лудогорец )
И Эвертон начнет с -15 сезон
+17
-3
+14
Ответ Нейтральный критик
Но на всякий случай отстранят Россию. Пару раз, чтоб наверняка.
И Лудогорец )
+18
-4
+14
Но на всякий случай отстранят Россию. Пару раз, чтоб наверняка.
+32
-19
+13
Если отстранят, то пострадает в первую очередь европейский футбол, ну что за Еврокубки без испанцев?
+15
-4
+11
Ну-ну. Я прямо поверил.
+10
0
+10
Ответ Ростовский
Пора отстранить ФИФА и УЕФА от футбола за вмешательство политики и русофобию.
русофобской есть нынешняя политика рф, фифа тут причем?
+14
-7
+7
А вмешательства государства в АПЛ это нормально? Когда правительство великобритании усмирили клубы АПЛ от их участия в супер лиге. Это наверное другое.
+6
0
+6
Ответ Ростовский
Пора отстранить ФИФА и УЕФА от футбола за вмешательство политики и русофобию.
Захарова , это ты ?
+17
-12
+5
Если отстранят испанские клубы от международных матчей, глядишь увидим матчи Севилья-Луч в Пути Регионов или Класико где-нибудь на Урале)
+4
0
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Пора отстранить ФИФА и УЕФА от футбола за вмешательство политики и русофобию.
+24
-21
+3
Это демократическое вмешательство, поэтому не считается
+4
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+3
что насчет англии, где политики различных сфер напрямую влияют на спорт и даже не скрывают этого в СМИ?)
+2
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+2
Ответ Евгений Сидоров
Да ничего им не будет. Это кого надо вмешательство.
ЭДПН
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+1
Ответ Ростовский
Пора отстранить ФИФА и УЕФА от футбола за вмешательство политики и русофобию.
А что случилось?
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Ответ Фол_Последней_ Надежды
Если отстранят, то пострадает в первую очередь европейский футбол, ну что за Еврокубки без испанцев?
Ага, жырный намек на Суперлигу от УЕФА)
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Да не смешили бы, клоуны. Отстранят они... Вы только Южный Судан какой-нибудь можете отстранить.
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Вот, а вместо Испании можно России принять ЧМ. И станет этот ЧМ лучшим в истории
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🤣🤣🤣🤣
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Ну может арабы через продажных фифа и уефа испанских фемок в себя приведут?
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Понятно же, что предупреждение Пересу, чтобы успокоился с суперлигой. А Дель Боске понятно чей человек.
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Вы нас еще за Рубиалеса ответите! Заявили в уефа
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Ответ BZB
Понятно же, что предупреждение Пересу, чтобы успокоился с суперлигой. А Дель Боске понятно чей человек.
то есть это уже прямое признание, что перес связан с властями ?
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Ответ zzakichh
то есть это уже прямое признание, что перес связан с властями ?
А это был секрет?
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Ответ people people
А это был секрет?
Комментарий удален модератором
Ответ BZB
Понятно же, что предупреждение Пересу, чтобы успокоился с суперлигой. А Дель Боске понятно чей человек.
это Перес все купил
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Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ people people
Комментарий удален модератором
Не мог же ты все свои больные фантазии в одном комментарии изложить.
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Ответ Blu-red
А что такое Суперлига юридически?
Комментарий удален модератором
Ответ Нефанатик
Комментарий удален модератором
Чувак, любой мало-мальски грамотный человек поймет смысл моего вопроса. Но к тебе, по-моему это н относится
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