Анчелотти никогда не проигрывал «Баварии»: 6 побед, 3 ничьих во главе «Милана» и «Реала»
Карло Анчелотти ни разу не проиграл «Баварии» в тренерской карьере.
Сегодня «Реал» под руководством итальянца сыграл с немецким клубом вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов – 2:2.
Всего за время работы в мадридском клубе и в «Милане» Анчелотти встречался с «Баварией» 9 раз. В шести матчах мюнхенцы были обыграны, еще в трех зафиксирована ничья.
Следует отметить, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецкой команде.
А Реал есть Реал. Великий клуб.
В плей офф, сыграв первый матч вничью, Мадрид всегда проходил дальше. Кроме одного раза. Единственный, кто смог остановить Реал, внезапно... Спартак о_О