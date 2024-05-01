Анчелотти никогда не проигрывал «Баварии»: 6 побед, 3 ничьих во главе «Милана» и «Реала»

Теги Бавария Милан Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти ни разу не проиграл «Баварии» в тренерской карьере.

Сегодня «Реал» под руководством итальянца сыграл с немецким клубом вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов – 2:2.

Всего за время работы в мадридском клубе и в «Милане» Анчелотти встречался с «Баварией» 9 раз. В шести матчах мюнхенцы были обыграны, еще в трех зафиксирована ничья.

Следует отметить, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецкой команде.

8 мая «Реал» и «Бавария» проведут ответную игру.

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41 комментарий
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А что за эмблема у ригоберки на аватарке? Эмблема хозяев?)
+18
-2
+16
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Готовься лучше сразу к финалу менять аватарку на Боруссию или ПСЖ 😂
+17
-2
+15
Ответ ts_vlad
А что за эмблема у ригоберки на аватарке? Эмблема хозяев?)
Стокгольмский синдром + аутизм
+13
0
+13
Надеемся, что на Бернабео традиция продолжится. Мучения с Сити должны окупиться.
+17
-7
+10
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ведь и тот матч Реал мог вытаскивать и проходить дальше, не отмени свисток гол Серхио Рамоса в конце матча.
+6
0
+6
Надо выигрывать следующий матч, уверен, что Реал сыграет гораздо сильнее, чем сегодня. Но рад, что интрига жива и Бавария хорошо сыграла.
+11
-6
+5
Серьезный результат)
+4
0
+4
Ответ ts_vlad
А что за эмблема у ригоберки на аватарке? Эмблема хозяев?)
Это же админ -ему можно))
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Говорит в будущем фанат ПСЖ 🤣🤣🤣🤣
+4
-1
+3
А Чапи продолжил традицию с БЧК проигрывать Баварии.
А Реал есть Реал. Великий клуб.
+3
0
+3
Я думаю, что величие тренеров нужно измерять матчами против Баварии)))
+4
-1
+3
Ригоберка, раньше Бавария Барселону 8 раз за матч дырявила, но ничего, на Бернабеу отомстим за вас…
+4
-1
+3
Ответ ts_vlad
Ригоберка, раньше Бавария Барселону 8 раз за матч дырявила, но ничего, на Бернабеу отомстим за вас…
Реал как старший брат бчк, всегда за них отомстил)
+2
0
+2
и не проиграет
+1
0
+1
Ответ Anya Belova
Надеемся, что на Бернабео традиция продолжится. Мучения с Сити должны окупиться.
Иначе все зря
+2
-1
+1
Ну с такой статой грех не выйти в финал)
+2
-1
+1
Ответ ts_vlad
А что за эмблема у ригоберки на аватарке? Эмблема хозяев?)
Слишком много о нем говорят.Грешно смеяться над больными(с)
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Ответ umnik3
Все когда то бывает в первый раз.
вот ты умник)
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Ответ umnik3
реал - любиый клиент Барсы 2008-2020. синдром обиженок давно в реале. не дадим им забить 6!
Причем здесь твой гейклуб? Сегодня серьезные команды играли
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Ответ VuNePonimaete
Васкес конечно уникальный футболист. От него ничего не ждёшь, он идёт на спокухе забивать пенку Сити и уничтожать в Классико. А стоит в него поверить, так его лихорадит словно кантерано впервые вышедшего на поле в ЛЧ
поэтому от когда не было игроком основы, стабильность говорят залог успеха это как раз не про Васкеса, подвёл с пенальти там уже Чеамени накрывал не стоило выставлять ногу, но мне легко сказать конечно)
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Ответ Anya Belova
Надеемся, что на Бернабео традиция продолжится. Мучения с Сити должны окупиться.
Инфа из одного очень хорошего мадридского тг-канала:
В плей офф, сыграв первый матч вничью, Мадрид всегда проходил дальше. Кроме одного раза. Единственный, кто смог остановить Реал, внезапно... Спартак о_О
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Ответ Yobo
Готовься лучше сразу к финалу менять аватарку на Боруссию или ПСЖ 😂
Интересно, что будет с ригоберкой, если бчк сольет Жироне второе место
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Ответ Илез Великий
Говорит в будущем фанат ПСЖ 🤣🤣🤣🤣
Или Дортмунда
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Ответ Yobo
Готовься лучше сразу к финалу менять аватарку на Боруссию или ПСЖ 😂
Ему нужна психологическая помощь после пережитого
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А много команд вообще с которыми у Анчелотти отрицательный баланс?
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Ригоберка, ставь на аватарку сразу эмблему ПСЖ или Боруссии, чтоб потом говорил мол изначально болел за них
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Пора начать , у Реала везучая кроличья лапка имеется. Кто их только не сношал,а они ничего штаны надели и дальше пошли.
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Кто такой ригоберка и почему его вспоминают под каждым вторым постом реала?
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Анчи без тактики рвет Баварию. Может тактика не нужна в футболе?
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Че ж вы раньше эту статистику не опубликовали?) можно ж было и что-то «зарядить»))
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