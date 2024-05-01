Анчелотти никогда не проигрывал «Баварии»: 6 побед, 3 ничьих во главе «Милана» и «Реала»

Карло Анчелотти ни разу не проиграл «Баварии» в тренерской карьере.

Сегодня «Реал» под руководством итальянца сыграл с немецким клубом вничью в первом полуфинальном матче чемпионов – 2:2.

Всего за время работы в мадридском клубе и в « » встречался с «Баварией» 9 раз. В шести матчах мюнхенцы были обыграны, еще в трех зафиксирована ничья.

Следует отметить, что с 2016 по 2017 год Анчелотти сам работал в немецкой команде.

8 мая « » и « » проведут ответную игру.