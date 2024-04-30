Петржела о продлении Семака до 2030-го: «Он всю жизнь проведет в «Зените», но это нехорошо. Каждый тренер со временем устает и теряет авторитет – Сергея это тоже коснется»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела высказался о продлении контракта Сергея Семака.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлит контракт с Семаком до 2030 года.

«Подписав контракт с «Зенитом» до 2030 года, Семак всю жизнь проведет в этом клубе, но это нехорошо. Будь я на его месте, не подписывал бы новый контракт.

Каждый тренер со временем устает и теряет авторитет – Сергея это тоже коснется», – заявил бывший тренер петербуржцев.

Властимил Петржела: «Семак как тренер «устарел» в «Зените». Возможно, пришло время, чтобы его заменить»

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6 комментариев
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Кто эти люди, кто вечно звонит Петржеле?
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Ответ Кирилл Голивец
Кто эти люди, кто вечно звонит Петржеле?
Коллекторы, которые выкупили долговые расписки казино. Но он им постоянно про Зенит начинает задвигать по телефону.
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Два поражения и все тебя сливают ) Жесть конечно
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Особенно теряется авторитет, когда тренер начинает больше времени проводить в казино, чем на тренировках.
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