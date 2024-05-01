«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. Немного странная игра – голы забивали, когда никто их не ждал». Ходдл об 1/2 ЛЧ

Гленн Ходдл поделился впечатлениями о полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала чемпионов.

«Немного странная игра. Голы были забиты в моменты, когда никто их не ждал. Между командами сохраняется напряженная борьба, что очень хорошо для второго матча.

Я думаю, что « » должен быть доволен, у них было несколько моментов в первом тайме, но не было длительных периодов доминирования, как у «Баварии». Возможно, это произойдет на «Сантьяго Бернабеу», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Гленн Ходдл.

« очень хорошо поступил в перерыве, поменяв местами своих вингеров: справа с левой ноги забил первый гол, а правша слева заработал пенальти.

При счете 2:1 вы понимаете, что следующие 10 минут будут важны, но я не заметил, что они действительно взялись за игру, и это было ключевым моментом.

« », находясь дома, при поддержке болельщиков, должна была взять соперника за горло. Они этого не сделали, за что и поплатились», – добавил Ходдл.