«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. Немного странная игра – голы забивали, когда никто их не ждал». Ходдл об 1/2 ЛЧ

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гленн Ходдл Томас Тухель Лерой Сане Джамал Мусиала Футбол

Гленн Ходдл поделился впечатлениями о полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Немного странная игра. Голы были забиты в моменты, когда никто их не ждал. Между командами сохраняется напряженная борьба, что очень хорошо для второго матча.

Я думаю, что «Реал» должен быть доволен, у них было несколько моментов в первом тайме, но не было длительных периодов доминирования, как у «Баварии». Возможно, это произойдет на «Сантьяго Бернабеу», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Гленн Ходдл.

«Томас Тухель очень хорошо поступил в перерыве, поменяв местами своих вингеров: справа Лерой Сане с левой ноги забил первый гол, а правша Джамал Мусиала слева заработал пенальти.

При счете 2:1 вы понимаете, что следующие 10 минут будут важны, но я не заметил, что они действительно взялись за игру, и это было ключевым моментом.

«Бавария», находясь дома, при поддержке болельщиков, должна была взять соперника за горло. Они этого не сделали, за что и поплатились», – добавил Ходдл.

 

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19 комментариев
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Ответ Роман
За горло Барсу хватают. А с Реалом такая тактика не пройдет.
Барсу за горло не хватают, Барсе в горло вставляют
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«Баварию» за горло взял один кореиц /защитник. Душил, чуть чуть не хватило
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по мне реал хорошо сыграл, кроме первых 15 минут! второй тайм вообще лучше играли - ну забила Бавария. ничья заслуженна
+13
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+9
За горло Барсу хватают. А с Реалом такая тактика не пройдет.
+13
-8
+5
Ответ Егор Крид58
по мне реал хорошо сыграл, кроме первых 15 минут! второй тайм вообще лучше играли - ну забила Бавария. ничья заслуженна
Да, как-то ругать даже не хочется , учитывая его геройства в ответке с Сити , но что правда то правда- привозит он много , не будь это Реал , эти привозы бы уже давно стоили команде места в ЛЧ
+4
0
+4
Ответ Moscwow
Барсу за горло не хватают, Барсе в горло вставляют
Бавария Барсе регулярно вставляет вообще куда захочет, с пепси, без пепси без разницы...
+4
0
+4
Такое чувство, что этот эксперт впервые посмотрел матч Реала в ЛЧ. Так можно про многие их игры рассказать.
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+2
Ответ ta1ib
Спасибо Лунину, чего уж там. Сохранил интригу перед 2ым матчем. Нельзя пускать такие. Поэтому Куртуа топ, а Андрей игрок куража
От него чего-то ожидать было глупо, чудо отрезком в пару матчей и всё, средний вратарь
+3
-1
+2
Ответ ta1ib
Спасибо Лунину, чего уж там. Сохранил интригу перед 2ым матчем. Нельзя пускать такие. Поэтому Куртуа топ, а Андрей игрок куража
Лол, так удар не берущийся, очень хлесткий.
+4
-2
+2
Спасибо Лунину, чего уж там. Сохранил интригу перед 2ым матчем. Нельзя пускать такие. Поэтому Куртуа топ, а Андрей игрок куража
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Это не барса чтобы 8 голов забивать. Бавария действовала осторожно.
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Голы были забиты, когда никто не ждал
Это из методички Мадрида по взятию очередного ушастого
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Ходдл понимает, что взяв Реал за горло, можно в ответ получить по кохонесам?) И вылететь!
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«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. - у меня таое же ощущение.
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