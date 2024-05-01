«Бавария» должна была взять «Реал» за горло. Они этого не сделали и поплатились. Немного странная игра – голы забивали, когда никто их не ждал». Ходдл об 1/2 ЛЧ
Гленн Ходдл поделился впечатлениями о полуфинале Лиги чемпионов.
«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Немного странная игра. Голы были забиты в моменты, когда никто их не ждал. Между командами сохраняется напряженная борьба, что очень хорошо для второго матча.
Я думаю, что «Реал» должен быть доволен, у них было несколько моментов в первом тайме, но не было длительных периодов доминирования, как у «Баварии». Возможно, это произойдет на «Сантьяго Бернабеу», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Гленн Ходдл.
«Томас Тухель очень хорошо поступил в перерыве, поменяв местами своих вингеров: справа Лерой Сане с левой ноги забил первый гол, а правша Джамал Мусиала слева заработал пенальти.
При счете 2:1 вы понимаете, что следующие 10 минут будут важны, но я не заметил, что они действительно взялись за игру, и это было ключевым моментом.
«Бавария», находясь дома, при поддержке болельщиков, должна была взять соперника за горло. Они этого не сделали, за что и поплатились», – добавил Ходдл.
Это из методички Мадрида по взятию очередного ушастого