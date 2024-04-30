Олдридж о «Ливерпуле»: «Смена тренера – большой риск. Мы видели это в «МЮ», ушел Фергюсон – они упали в пропасть и не возвращались. Перемены – это как печь пирог: кладете не те ингредиенты, и все идет не так»

Джон Олдридж высказался о смене тренера в «Ливерпуле».

«По правде говоря, я мало что знаю об . Знаю только, что он хорошо работает на своем месте. Он, видимо, подходит под критерии «Ливерпуля», но каким образом, я не знаю. Его никто не ожидал увидеть. Надо просто довериться владельцам и людям, которые его выбрали.

Когда вы меняете тренера, это всегда большой риск для любого клуба. Посмотрим, что будет с « », когда уйдет. Мы уже видели это в « », когда ушел сэр . Они упали в пропасть и с тех пор больше не возвращались. Мы просто должны надеяться, что это правильный человек, который придет на смену и продолжит в том же духе.

Думаю, мы все были удивлены, потому что его даже не было в списке претендентов. Хорошо это или нет, мы не знаем. Юрген пришел и проделал отличную работу, но вы хотите, чтобы все продолжалось гладко. Вы же не хотите, чтобы он вдруг пришел и избавился от четырех игроков, а потом привел четырех других. То, что произошло за последний месяц, не делает нас плохой командой. У нас очень хорошие игроки, отличная молодежь. Все на месте, только мы еще не знаем тренера и его штаб.

Они должны постараться принять команду спокойно. Слишком много перемен – это как печь пирог. Вы кладете не те ингредиенты, и все идет не так. Все должно быть сделано правильно, и это зависит от владельцев и Майкла Эдвардса, которые должны убедиться, что перемены пройдут гладко», – сказал бывший игрок « » Джон Олдридж.