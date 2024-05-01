«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в 1-м матче в еврокубках. В 23 из 24 случаев мадридцы проходили дальше
«Реал» лишь раз вылетал из еврокубков после выездной ничьей в плей-офф.
Сегодня команда Карло Анчелотти сумела не проиграть «Баварии» в Мюнхене – 2:2.
За время выступления в различных европейских турнирах «Реал» 24 раза начинал двухматчевое противостояние с ничьей в гостях. В 23 случаях он проходил дальше.
Единственным клубом, которому удалось выбить «Реал» в такой ситуации, является «Спартак». В сезоне-1990/91 в четвертьфинале Кубка чемпионов красно-белые сыграли с испанцами 0:0, а затем победили 3:1 и прошли в 1/2 финала.
- в составе того Спартака были только советские игроки и причем довольно молодые.
- после этой игры уволили ди Стефано с поста тренера
- Спартак дома не проигрывал Реалу. 2 победы и две ничьи.