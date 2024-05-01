«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в 1-м матче в еврокубках. В 23 из 24 случаев мадридцы проходили дальше

Теги Спартак Бавария Карло Анчелотти премьер-лига Россия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» лишь раз вылетал из еврокубков после выездной ничьей в плей-офф.

Сегодня команда Карло Анчелотти сумела не проиграть «Баварии» в Мюнхене – 2:2.

За время выступления в различных европейских турнирах «Реал» 24 раза начинал двухматчевое противостояние с ничьей в гостях. В 23 случаях он проходил дальше.

Единственным клубом, которому удалось выбить «Реал» в такой ситуации, является «Спартак». В сезоне-1990/91 в четвертьфинале Кубка чемпионов красно-белые сыграли с испанцами 0:0, а затем победили 3:1 и прошли в 1/2 финала.

23 комментария
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Сейчас абсолютно ненужная мелочь и совсем давняя история для Спартака, но звучит то приятно :)
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вот это жесть статистика. но против спартака не вариант. это им еще повезло, что не застали дениса бояринцева, который фланг разрывал
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Ну перед Спартаком бы никто не устоял, тут без вариантов
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Ответ войд
Ну глядя на эту статистику получается финалист известен)
Я бы оценил как 90%. Если в Мадриде не произойдет чего то экстраординарного.
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Ответ Софья Хороброва
вот это жесть статистика. но против спартака не вариант. это им еще повезло, что не застали дениса бояринцева, который фланг разрывал
Модричу повезло, что он не сыграл против кудесника полузащиты и настоящего маэстро Моцарта
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Ну глядя на эту статистику получается финалист известен)
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Был еще в КУЕФА 94/95 непонятный конфуз с датским Оденсе, после выездных 3-2, 0-2 дома. Но там скорее хотели поскорее слиться с турнира.
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Как повезло Реалу что Спартака нет в ЛЧ
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Из любопытного
- в составе того Спартака были только советские игроки и причем довольно молодые.
- после этой игры уволили ди Стефано с поста тренера
- Спартак дома не проигрывал Реалу. 2 победы и две ничьи.
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Ответ xQcoW
Сейчас РПЛ принадлежит Газпрому
Вот только не стыковка, сколько раз вне Газпрома выходил Спартак из группы за количество раз, а сколько Зенит с Газпромом, и не только Зенит?
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Ответ Аскар Туребеков
Россияне не любят Спартак называя их ’Мясом’... а вот оно как ))
Мне кажется бмж и муср пообиднее)
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