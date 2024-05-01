«Реал» вылетал только от «Спартака» после выездной ничьей в 1-м матче в еврокубках. В 23 из 24 случаев мадридцы проходили дальше

«Реал» лишь раз вылетал из еврокубков после выездной ничьей в плей-офф.

Сегодня команда сумела не проиграть «Баварии» в Мюнхене – 2:2.

За время выступления в различных европейских турнирах « » 24 раза начинал двухматчевое противостояние с ничьей в гостях. В 23 случаях он проходил дальше.

Единственным клубом, которому удалось выбить «Реал» в такой ситуации, является « ». В сезоне-1990/91 в четвертьфинале Кубка чемпионов красно-белые сыграли с испанцами 0:0, а затем победили 3:1 и прошли в 1/2 финала.