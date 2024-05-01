Лаймер о 2:2: «Типичный «Реал» – успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно»

Конрад Лаймер высказался об игре с «Реалом».

« » сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала чемпионов.

«Это только половина противостояния. Игра раскачивалась из стороны в сторону. Мы хорошо начали, но потом у нас не все получалось.

Это типичный « »... Мы знаем их – они успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно.

В целом я считаю, что мы играли хорошо. Все они – исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны», – сказал полузащитник «Баварии» .