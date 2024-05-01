Лаймер о 2:2: «Типичный «Реал» – успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Конрад Лаймер Футбол

Конрад Лаймер высказался об игре с «Реалом».

«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это только половина противостояния. Игра раскачивалась из стороны в сторону. Мы хорошо начали, но потом у нас не все получалось.

Это типичный «Реал»... Мы знаем их – они успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно.

В целом я считаю, что мы играли хорошо. Все они – исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны», – сказал полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер.

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8 комментариев
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Лаймер топ матч провёл. Лучший игрок матча как по мне
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Шикарный матч провел конечно,видно было,что Реал играл с оглядкой на домашний матч + будет Дани,очень его не хватало сегодня)
Немцам спасибо за игру,увидимся на Бернабеу 🤍❤️
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Лаймер понравился, топ-матч провел.
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Это класс игроков, тренера. Реал великий клуб.
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Реал играл в пол ноги, Лаймер прав.
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Реал пожарил много в штрафной, допускал брак местами, не самый лучший матч в исполнении сливочных. Аве Тони Кроссу за шедевральный голевой пас, тем не менее. Я следил за атакой, затаив дыхание, просто восторг.
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0
Лаймера,как никого иного нельзя обвинить в отсутствии старания или проявлений пофигизма на поле.
Великий австрийский боец.
Надеюсь на СБ 8 мая сыграет и поспособствует проходу Байерна в финал.
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