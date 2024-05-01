Лаймер о 2:2: «Типичный «Реал» – успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно»
Конрад Лаймер высказался об игре с «Реалом».
«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Это только половина противостояния. Игра раскачивалась из стороны в сторону. Мы хорошо начали, но потом у нас не все получалось.
Это типичный «Реал»... Мы знаем их – они успокаивают игру, а затем включаются, когда им нужно.
В целом я считаю, что мы играли хорошо. Все они – исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны», – сказал полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер.
Немцам спасибо за игру,увидимся на Бернабеу 🤍❤️
Великий австрийский боец.
Надеюсь на СБ 8 мая сыграет и поспособствует проходу Байерна в финал.