Кейн о 2:2: «Лига чемпионов – самый большой трофей. Если удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон. В гостях у «Реала» будет непросто, но мы должны верить в свои силы и добиться победы»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался об игре с «Реалом».

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Все, ради чего мы боремся, находится в этом турнире. Мы просто должны найти способ сделать это. В гостях у «Реала» будет непросто, но мы должны поехать туда с полной верой в свои силы и добиться победы.

Лига чемпионов – самый большой трофей из всех. Если нам удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон, но впереди еще долгий путь.

Сегодня была невероятная атмосфера. Я уверен, что на следующей неделе будет так же. Я хочу играть в таких больших матчах, большего и ожидать нельзя. Мы можем извлечь из сегодняшнего дня много положительных моментов. Есть несколько мелких деталей, которые мы должны учесть и исправить, потому что нас могут наказать. Мы должны перенести положительный настрой на следующую неделю», – сказал нападающий «Баварии в интервью TNT Sports.

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11 комментариев
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«Есть несколько корейских деталей, которые мы должны улучшить и исправить…»
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Ответ ss_podonok
верю кейн. покажи мать полную. заряжай свою пушку. не стесняйся пить издалека
Пил, пью и буду пить.
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0
+7
верю кейн. покажи мать полную. заряжай свою пушку. не стесняйся пить издалека
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+5
Ответ T1mber
Пил, пью и буду пить.
Это я в субботу 😎
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Ответ T1mber
Пил, пью и буду пить.
Валькирий это ты?)
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Если бавария пройдет реал то никаких преград больше не останется для мюнхенцев , не думаю что псж или дортдмунд представляют угрозу баварии в финале , а вот для нынешнего реала с такой игрой псж (если выйдет в финал) может предсьавлять угрозу в виде килиана , да реал побеждает не благодаря чуткой игре или тактике , а больше по индивидуальным качествам , посмотрим что нас ждет в ответке и в финале )
Псж Реал поинтереснее будет
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