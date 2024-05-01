Кейн о 2:2: «Лига чемпионов – самый большой трофей. Если удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон. В гостях у «Реала» будет непросто, но мы должны верить в свои силы и добиться победы»

Харри Кейн высказался об игре с «Реалом».

« » сыграла вничью с мадридским клубом (2:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Все, ради чего мы боремся, находится в этом турнире. Мы просто должны найти способ сделать это. В гостях у « » будет непросто, но мы должны поехать туда с полной верой в свои силы и добиться победы.

чемпионов – самый большой трофей из всех. Если нам удастся заполучить его, это будет потрясающий сезон, но впереди еще долгий путь.

Сегодня была невероятная атмосфера. Я уверен, что на следующей неделе будет так же. Я хочу играть в таких больших матчах, большего и ожидать нельзя. Мы можем извлечь из сегодняшнего дня много положительных моментов. Есть несколько мелких деталей, которые мы должны учесть и исправить, потому что нас могут наказать. Мы должны перенести положительный настрой на следующую неделю», – сказал нападающий «Баварии в интервью TNT Sports.