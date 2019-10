Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики привел к остановке матча «Дюделанж» – «Карабах»

Матч 2-го тура «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен после 30-й минуты матча (0:2, первый тайм).

Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Затем матч был возобновлен.

Нагорно-Карабахская республика – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР. На территории республики преимущественно проживают армяне.

После развала СССР между Азербайджаном и Арменией начался военный конфликт из-за Нагорно-Карабахской автономной области. В результате 3-летней войны погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей.

Военные действия завершились в 1994 году, после чего Нагорный Карабах был провозглашен независимым государством и до сих пор остается в данном статусе. Данная территория официально никем не признана, но де-факто является частью Армении. Азербайджан выступает против данной позиции, территориальный спор продолжается до сих пор.

We apologize to guests from Azerbaijan. We have nothing to do with this provocation. We’ll figure out! pic.twitter.com/xh5IFonIlV