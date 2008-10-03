Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики привел к остановке матча «Дюделанж» – «Карабах»

Матч 2-го тура Лиги Европы «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен после 30-й минуты матча (0:2, первый тайм).
Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Затем матч был возобновлен.
Нагорно-Карабахская республика – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР. На территории республики преимущественно проживают армяне.
После развала СССР между Азербайджаном и Арменией начался военный конфликт из-за Нагорно-Карабахской автономной области. В результате 3-летней войны погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей.
Военные действия завершились в 1994 году, после чего Нагорный Карабах был провозглашен независимым государством и до сих пор остается в данном статусе. Данная территория официально никем не признана, но де-факто является частью Армении. Азербайджан выступает против данной позиции, территориальный спор продолжается до сих пор.
Flag of #artsakh on #EuropaLeague match #dudelange – #karabakh#garabag #armenia #arcax #uefa #yerevan #football #ֆուտբոլ #ֆաֆ #faf pic.twitter.com/5TCFk7iNp2— Marzik | Sport Armenia (@Marzik16) October 3, 2019
We apologize to guests from Azerbaijan. We have nothing to do with this provocation. We’ll figure out! pic.twitter.com/xh5IFonIlV— F91 Dudelange (@F91_Dudelange) October 3, 2019