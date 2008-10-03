Дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики привел к остановке матча «Дюделанж» – «Карабах»

Матч 2-го тура «Дюделанж» – «Карабах» был приостановлен после 30-й минуты матча (0:2, первый тайм).

Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Затем матч был возобновлен.

Нагорно-Карабахская республика – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР. На территории республики преимущественно проживают армяне.

После развала СССР между Азербайджаном и Арменией начался военный конфликт из-за Нагорно-Карабахской автономной области. В результате 3-летней войны погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей.

Военные действия завершились в 1994 году, после чего Нагорный Карабах был провозглашен независимым государством и до сих пор остается в данном статусе. Данная территория официально никем не признана, но де-факто является частью Армении. Азербайджан выступает против данной позиции, территориальный спор продолжается до сих пор.