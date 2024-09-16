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  • Победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции и другие новости Гран-при Азербайджана
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Победа Пиастри, «Макларен» возглавил чемпионат, Ньюи объявили в «Астон Мартин», с Мазепина сняли санкции и другие новости Гран-при Азербайджана

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Пиастри выиграл гонку (это вторая победа Оскара) и стал пилотом дня, Леклер финишировал вторым, Расселл – третьим.

В квалификации сильнейшим стал Шарль, забравший четвертый поул в Баку подряд. Монегаск, вновь оставшийся без победы, признал, что неправильно оценил ситуацию при обгоне со стороны Пиастри.

2. «Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и уже оторвался от «Ред Булл» на 20 очков. Австрийцы лидировали в «Ф-1» 843 дня подряд.

3. Норрис стал 17-м в квалификации из-за «несправедливого» желтого флага, однако в гонке обогнал Ферстаппена, финишировал четвертым, заработал очко за лучший круг и сократил отставание от Макса, который стартовал на девять позиций выше.

4. Сайнс и Перес столкнулись в борьбе за подиум в самом конце гонки, стюарды никого не наказали. Ферстаппен, на которого «Макларену» пожаловался Норрис, отделался предупреждением за нарушение в режиме виртуальной машины безопасности.

5. Ньюи в «Астон Мартин» – официально! Великий конструктор, который станет акционером и партнером, с нетерпением ждет начала сотрудничества с Алонсо – «легендой» «Ф-1», а Фернандо был готов поступиться 10-20 процентами заработка ради эпохального подписания. Эдриан приступит к работе 1 марта 2025 года.

В Италии пишут, что теперь «Астон Мартин» нацелен на Ферстаппена, который может заменить Стролла в 2026-м. Марко посчитал логичным потенциальный переход, в британской команде заявили, что «дверь всегда открыта» для Макса.

6. Другие трансферные новости: Бортолето близок к переходу в «Заубер» / «Ауди», «Ред Булл» и «РБ» определятся с составами после Гран-при Сингапура.

7. Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина.

8. «Макларен» поставил на Норриса в борьбе за титул с Ферстаппеном, Пиастри «сделает все возможное», чтобы помочь лидеру команды.

9. Палоу стал трехкратным чемпионом «Индикара», Херта забрал последнюю победу в сезоне.

10. Версхор выиграл главную гонку «Формулы-2» в Баку после завала и красных флагов, Бортолето – новый лидер чемпионата, в спринте лучшим стал Дюрксен.

11. WEC. «Порше» выиграла этап на «Фудзи», у Шумахера первый подиум.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2024

⏱️ Хроника Гран-при: Пиастри забрал победу, «Феррари» и «Ред Булл» улетели в стену

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Сингапура «Ф-1» (20-22 сентября).

2. Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP (20-22 сентября).

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Спортс
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Гран-при Азербайджана
дайджест автоспорта
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