Палоу стал трехкратным чемпионом «Индикара», Херта выиграл последнюю гонку сезона

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу завоевал свой третий титул в «Индикаре ».

27-летний испанец финишировал 11-м в заключительной гонке сезона на «овале» в Нэшвилле. Этого хватило для чемпионства, поскольку главный конкурент – гонщик «Пенске» Уилл Пауэр – на ранней стадии заезда отстал на пять кругов из-за проблем с ремнем безопасности и в итоге стал 24-м.

Первым финишировал Колтон Херта , который принес «Андретти » первую победу на «овалах» с 2018 года. На пути к успеху Херта обогнал пилота «Эрроу Макларен » Пато О’Уорда, третье место занял гонщик «Пенске » Джозеф Ньюгарден.

Палоу стал 13-м пилотом в истории, выигравшим как минимум три титула в «Индикаре», и всего лишь седьмым, взявшим три чемпионства за четыре года. Ранее испанец оказывался лучшим в 2021 и 2023 годах.

Топ-5 чемпионата составили Палоу (544 очка), Херта (513), представитель «Пенске» Скотт Маклоклин (505), Пауэр (498) и О’Уорд (480).

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