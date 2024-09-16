Палоу стал трехкратным чемпионом «Индикара», Херта выиграл последнюю гонку сезона
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу завоевал свой третий титул в «Индикаре».
27-летний испанец финишировал 11-м в заключительной гонке сезона на «овале» в Нэшвилле. Этого хватило для чемпионства, поскольку главный конкурент – гонщик «Пенске» Уилл Пауэр – на ранней стадии заезда отстал на пять кругов из-за проблем с ремнем безопасности и в итоге стал 24-м.
Первым финишировал Колтон Херта, который принес «Андретти» первую победу на «овалах» с 2018 года. На пути к успеху Херта обогнал пилота «Эрроу Макларен» Пато О’Уорда, третье место занял гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден.
Палоу стал 13-м пилотом в истории, выигравшим как минимум три титула в «Индикаре», и всего лишь седьмым, взявшим три чемпионства за четыре года. Ранее испанец оказывался лучшим в 2021 и 2023 годах.
Топ-5 чемпионата составили Палоу (544 очка), Херта (513), представитель «Пенске» Скотт Маклоклин (505), Пауэр (498) и О’Уорд (480).
Патрисио О’Уорд выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Мексики
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий