Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?

Главные обгоны и быстрые мысли.

На редкость интригующая в этом году «Формула-1» продолжила чемпионские разборки после европейского турне в локации с традиционно самыми непредсказуемыми и дикими гонками – на городском треке столицы Азербайджана Баку. Характеристики трассы лучше всего описываются сочетанием «суперскоростная конфигурация «Монцы» с близкими стенами а-ля Монако и добавлением техничнейших секторов» :

Потому сама суть трассы всегда ставила традиционную и труднейшую задачу поиска компромисса по настройкам между минимальной прижимной силой, хоть каким-то ее наличием ради контроля над машиной в поворотах – а также поддержания покрышек во вменяемом состоянии. Последнее особенно важно в нынешнем издании Гран-при – ведь дату перенесли с весны на осень в более жаркие условия, сцепления оказалось сильно меньше обычного, и все накопленные командами данные вновь обнулились. Трек узнавали заново в практиках, вызывая череду аварий: машины разбивали и новички вроде Колапинтно («Уильямс»), и лидеры сезона вроде Леклера («Феррари»).

С учетом уравнения темпа топовых команд, примерно одинаковых настроек и упора на прямые квалификация вышла гонкой за слипстримом: выигрывал тот, кто пристраивался в хвост другому болиду и затем лучше всех удерживал технику в виражах. Ведь пилотажно сам по себе трек не слишком сложный – вся запутанность заключалась именно в правильных подборах баланса настроек и компромисса между атакой и аккуратностью.

К тому же, трасса в Баку – одна из тех редких «жемчужин» календаря, где из-за широкого набора слепых 90-градусных поворотов стабильного радиуса гонщики с опорой на работу рулем (вроде Ферстаппена) выигрывают меньше, чем пилоты, управляющие машиной чутьем педалей (как Перес), сочетанием интуитивного чутья руля и педалей (как Леклер или Бермэн) или как можно более холодного расчета ситуации (как Пиастри или Сайнс). Трек Азербайджана дает шанс к реализации большему набору стилей и техник, оттого сражение на одном быстром круге выглядит на самом деле показательнее, чем сперва кажется.

Леклер и в этот раз разгромил в бакинской квалификации всех, но в остальном топ-5 отрывы минимальны – гандикап между командами вновь оказался небольшим:

Норрис проиграл в лотерею желтых флагов и вылетел за пределы трека, однако списывать его было бы преждевременно: ведь Баку – один из самых обгонных городских треков при обладании быстрейшей машиной. И один из самых необгонных, если на прямых болид не выдает нужного уровня скорости – при попадании в трафик тогда пилот просто вязнет в паровозике DRS, уничтожает ресурс шин за несколько кругов и обрекается на доезжание до клетчатого флага с надежой на проблемы соперников.

Потому в гонке наивысшую роль играет способность обгонять без потери время и разрушения шин в перегретом грязном воздухе, избегание трафика и стен – требуются немного другие настройки, стратегия, чутье и терпение. Потому и симуляции из практик немного отличаются – хотя в целом и похожи на данные по второй фазе сезона.

И «Феррари», и «Ред Булл», и «Макларен» после квалификации комментировали результаты словами «мы лучше выглядим в гонке». «Ред Булл» даже смело заявлял , что нашел скорость и готов прорываться.

Из-за обнуления исторических данных, грязного трека, несовпадения температур и условий с симуляциями (команды проехали квалификацию на 0,6 секунды медленнее расчетной) вышли и сложности с планированием стратегий – с учетом постоянного гранулирования и перегрева шин рассматривались планы и на один, и на два пит-стопа.

Хоть просимулированный уровень потери темпа с круга и не расчитывался слишком большим:

Разница в скоростях между составами – «софт» быстрее «медиума» на 0,2-0,3 секунды и на 0,8 секунды быстрее «харда».

Однако план на гонку определяли не шины и даже не гоночный темп, а потенциал выезда автомобиля безопасности – он в Баку традиционно КРАЙНЕ велик. К тому же, надо помнить о городской особенности трека: даже небольшая авария может вызвать сэйфти-кар или даже красные флаги для сбора обломков, чтобы дальнейший заезд не превратился в фестиваль проколов.

Также планирование гонки осложнили непонятности с прогнозом погоды: из-за политических трений между Францией и Азербайджаном ситуации с Арменией европейская страна предписала сотрудникам государственной метеокомпании Meteo France не ехать в Баку – и ФИА с командами остались без традиционного поставщика оборудования, радаров, программ и ежеминутных прогнозов от топовых метеорологов. Осталось только опираться на радар исключительно на пит-лейн и данные, предоставленные локальным городским оператором.

Еще перед квалификацией Чжоу сменили мотор и из-за штрафа пилот «Заубера» отправился на последнее место стартовой решетки. Пьера Гасли убрали из протокола квалификации за перерасход топлива в моменте одного из замеров на круге– так последней на решетке оказалась именно «Альпин».

Но в самом хвосте заезд начали Окон и Хэмилтон: им поставили по дополнительному мотору и сменили настройки в режиме закрытого парка, отчего Льюис и Эстебан отправились на пит-лейн.

Также перед началом заезда появился новый фактор: масштабная авария в гонке «Ф-2» вызвала разлив масла по первому ряду – потенциальный риск для старта и всех, кто может проезжать по этому месту в дальнейшем.

В топ-13 все выбрали «медиум», кроме решившего пересиживать всех Албона на «Уильямсе». Также «хард» выбрали Норрис, Риккардо, Чжоу, Гасли и Окон.

Ведь здесь стартовый рывок – один из самых коротких в календаре.

Ход гонки: Леклер безнадежно уперся в Пиастри и убил шины, Оскар проехал без ошибок

• Леклер удержал лидерство, Перес опередил Сайнса во втором повороте и запрыгнул на подиум, Расселл провалился за оба «Ред Булл». Норрис поднялся на три позиции, Стролл получил прокол и заехал на пит-стоп в конце первого круга.

• Стролл получил прокол из-за столкновения с Цунодой на первом круге – Юки потерял темп на четвертом из-за повреждений и начал терять позиции.

• На 8-м круге Норрис облетел Бермэна в конце стартовой прямой и взобрался в очки.

• Расселл на 9-м круге поймал пластиковый пакет в один из воздухозаборников.

• На 10-м круге Ферстаппен уже начал жаловаться на потерю сцепления в передней части болида. И на 11-м круге Колапинто на «Уильямсе» открыл окно пит-стопов – взял «хард».

• Алонсо заехал в боксы следом, на 12-м круге – и успел выехал перед Колапинто.

• Ферстаппен, Перес и Расселл заехали за «хардом» на 13-м круге.

• На 15-м круге Рассселл и Гасли синхронно и красиво облетели Риккардо на прямой.

• На 15-м круге Норриса попросили удерживать Переса ради гонки Пиастри. Оскар заехал в боксы тут же на 16-м круге, пока Серхио все-таки перерабатывал Ландо – однако №4 сыграл командную роль и сорвал подрезку «Ред Булл»: №81 выехал перед Пересом.

• Цунода сошел из-за повреждений на 16-м круге.

• Леклер взял первый пит-стоп на 17-м круге.

• На 18-м круге Сайнс зарулил в боксы, а Пиастри уткнулся в Албона, из-за чего Перес вновь подобрался к «Макларену». Только на стартовой прямой №81 сумел прорваться мимо «Уильямса».

• На 20-м круге Пиастри настиг Леклера и атаковал «Феррари» в конце прямой – у Шарля не нашлось ответа. Оскар вырвал лидерство!

• На 22-м круге у Пиастри и Переса кончились ресурсы аккумуляторов в атаках на Леклера – и Шарль пытался контратаковать на 23-м. Первая попытка провалилась.

• Норрис же тем временем техничнейше отбивался от Ферстаппена в битве за 6-е – причем Ландо еще не бывал на пит-стопе, но умно подбирал траекторию для перекрытия любой зоны для атаки.

Cпустя несколько кругов такой обороны Макс пожаловался, что его тормоза не работают.

• На 28-м круге у Пиастри начал падать темп, и Леклер тут же атаковал в начале 29-го – однако Оскар на сменах траекторий нашел способ удержаться впереди. Маневр повторился на 31-м круге.

• Албон досидел на «харде» до 32-го круга – вернулся на «медиуме» на 11-м, но меньше, чем в секунде от места в топ-10.

• Пиастри отбил новую атаку Леклера на 33-м круге.

• Ферстаппен уступил 6-е место Расселлу на 34-м круге, пожаловавшись на скольжение задней части.

• На 36-м круге заднюю часть болида Леклера сорвало на одном из поребриков – Шарль едва удержал.

• На 37-м круге Колапинто уступил позицию Албону – ранее его обогнал и Хюлькенберг.

• Норрис дотянул до боксов на 38-м круге – вернулся на «медиуме» 7-м.

• На 41-м круге Леклер и Пиастри вновь пробуют те же стратегии с атакой и обороной – с тем же результатом. Оба пошли до предела – вот миниатюра.

• Албон в итоге опередил Хюлькенберга и поднялся на 9-е.

• На 47-м круге Леклер подостал для остуживания шин и перезарядки аккумулятора, а Пиастри резко нарастил темп и оторвался на 2 секунды. Попытки ускориться еще раз добили покрышки.

• На 49-м круге Леклер дотомозился до атак Переса. А Норрис обогнал Ферстаппена в битве за 6-е.

• На 50-м круге Перес пошел на Леклера такой же атакой, что и сам Шарль раньше атаковал Пиастри, «Феррари» защищалась той же манерой, и Сайнс перехватил подиум у «Ред Булл». А затем на прямой Карлос и Серхио столкнулись и улетели в стену.

Оба пилота в шоке:

• Гонку завершили вот виртуальным сэйфти-каром – Расселл принял клетчатый флаг третьим, оба «Уильямса» в очках, и даже Оливер Бермэн опять в топ-10!

И насколько же плотной вышел финиш за пределами топ-5!

Быстрые мысли: «Ред Булл» наконец свергнут, закрутка чемпионской интриги в общем зачете

«Макларен» и «Феррари» сохранили форму с Гран-при Италии – характеристики треков максимально сходны, так что оставалось только не запороть настройки. Общая эффективность их шасси на достаточно качественном уровне, а весь остальной обвес создавал достаточно широкое окно для выставления баланса.

Серьезные обновления днища «Ред Булл» помогли с выставлением аэродинамического баланса, а дальше в ход вступила непобиваемая эффективность шасси – на прямых при прочих равных RB20 все еще создает наименьшее количество лобового сопротивления, оставляя много пространства для тонкой настройки антикрыльев. Ферстаппену же повредили прежде всего попытки настройки под его любимую избыточную поворачиваемость – команда перестаралась .

«Мерседес» же пока отказался от «высокоприжимного» обновления днища и вернулся к старому, уже обкатананному на скоростных треках.

«Уильямс» вновь перешел к старой уже известной по прошлому сезону «ракеты» на прямых с тонкими настройками. Заслуженный обгон «Альпин» в Кубке конструкторов:

«Ред Булл» тоже наконец свергнут – причем и Скудерии остались какие-то 21 балл. Так чемпионы в Абу-Даби могут оказаться вообще третьими!

В зачете пилотов не только Ландо отыграл очки у Ферстаппена: 8 баллов срезал Леклер и 15 – Пиастри. Теперь вторую позицию от четвертой отделяют всего 32 пункта – командная тактика действительно может встать под вопрос!

Колапинто уже занимает лучшую позицию для второго пилота «Уильямса» за последние несколько сезонов. Кажется, вопросов к смене Сарджента больше не будет. Бермэн же обогнал Магнуссена!

Следующий раунд схватки продолжится вновь на азиатских улицах – на одном из физически и технически сложнейших треках календаря: супержарком и супервлажном Сингапуре. Возвращайтесь на практики уже 20 сентября с нами – будет настоящая гонка на выживание!

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Фото: East News /Natalia KOLESNIKOVA / AFP